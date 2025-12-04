Sorteo del Mundial 2026 en vivo: fixture, horarios, bombos y grupos del último mundial de Messi

El sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes a las 14 horas de Argentina en Washington, Estados Unidos. Argentina conocerá sus rivales en el camino por retener el título.

La ceremonia del sorteo del Mundial 2026 se realiza en Estados Unidos, una de las tres naciones sede junto a México y Canadá. El evento marca el inicio oficial del campeonato más grande de la historia, con un récord de 48 selecciones y 16 ciudades anfitrionas. Todo el mundo está pendiente del horario del sorteo Mundial 2026, cómo verlo y cómo quedarán los grupos del Mundial 2026.

Bombos del Mundial 2026: cómo queda cada uno antes del sorteo

Los bombos del Mundial 2026 están organizados según el ranking FIFA y criterios de confederación. Así llegan las 48 selecciones al sorteo:

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia. Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica.

: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más las seis plazas aún por definir: cuatro de los play-offs europeos y dos del torneo intercontinental.

Cómo se juega el Mundial 2026: el nuevo formato explicado fácil

El formato del Mundial 2026 es una de las dudas más frecuentes porque cambia completamente respecto a torneos anteriores.

Competirán 48 selecciones , el número más alto en la historia.

Se formarán 12 grupos de 4 equipos cada uno .

Clasificarán a la siguiente ronda:

– Los dos primeros de cada grupo

– Los ocho mejores terceros

La fase eliminatoria comenzará con dieciseisavos de final.

Este nuevo sistema amplía el margen competitivo, genera más partidos y multiplica las posibilidades de cruces fuertes desde primera ronda.