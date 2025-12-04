EN VIVO
Crece la expectativa

Sorteo del Mundial 2026 en vivo: fixture, horarios, bombos y grupos del último mundial de Messi

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

El sorteo del Mundial 2026 EN VIVO concentra hoy la atención global: millones de usuarios quieren saber qué hora empieza, dónde ver la transmisión, cómo quedan los bombos del Mundial 2026, quiénes son los clasificados y cómo será el nuevo formato de 48 equipos que debutará en esta edición en Estados Unidos, México y Canadá. Seguí minuto a minuto todo lo que ocurre.

La ceremonia del sorteo del Mundial 2026 se realiza en Estados Unidos, una de las tres naciones sede junto a México y Canadá. El evento marca el inicio oficial del campeonato más grande de la historia, con un récord de 48 selecciones y 16 ciudades anfitrionas. Todo el mundo está pendiente del horario del sorteo Mundial 2026, cómo verlo y cómo quedarán los grupos del Mundial 2026

Bombos del Mundial 2026: cómo queda cada uno antes del sorteo

Los bombos del Mundial 2026 están organizados según el ranking FIFA y criterios de confederación. Así llegan las 48 selecciones al sorteo:

  • Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania. 
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia. 
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica. 
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más las seis plazas aún por definir: cuatro de los play-offs europeos y dos del torneo intercontinental.

Cómo se juega el Mundial 2026: el nuevo formato explicado fácil

El formato del Mundial 2026 es una de las dudas más frecuentes porque cambia completamente respecto a torneos anteriores.

  • Competirán 48 selecciones, el número más alto en la historia.

  • Se formarán 12 grupos de 4 equipos cada uno.

  • Clasificarán a la siguiente ronda:
    Los dos primeros de cada grupo
    Los ocho mejores terceros

  • La fase eliminatoria comenzará con dieciseisavos de final.

Este nuevo sistema amplía el margen competitivo, genera más partidos y multiplica las posibilidades de cruces fuertes desde primera ronda.

Hace 11 minutos

Una encuesta sobre Tapia encendió alarmas, a días del sorteo del Mundial

Una encuesta sobre la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino impactó fuerte horas antes del sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos. Todos los detalles.

Una encuesta sobre Chiqui Tapia encendió alarmas a días del sorteo del Mundial 2026

En la previa del sorteo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 que tendrá lugar este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy de Washington D.C., Claudio "Chiqui" Tapia recibió una noticia durísima con respecto a su gestión. La misma tiene que ver con una encuesta que salió a la luz en las últimas horas en las que se analizó su trabajo al frente de la AFA. Claro que, la misma no fue nada favorable para el mandamás de la Casa Madre del fútbol argentino.

Hace 26 minutos

Por qué Bolivia juega dos partidos de repechaje para el Mundial 2026

La selección sudamericana se juega su pase a la cita mundialista con un formato de repechaje distintos a otros tiempos.

La Selección de Bolivia sueña con jugar el mundial 2026.

Bolivia sueña en grande. Cree en sus posibilidades de volver a jugar un mundial tras 32 largos años, en donde pasó por todo tipo de penurias. Históricamente considerada una de las selecciones más débiles de Conmebol, pero la cual pudo llegar a un séptimo puesto que le permite jugar el repechaje del mundial 2026, que se disputará de forma bastante diferente a cómo se venía jugando en las últimas ediciones.

Hace 1 hora

Los canales de TV que transmiten en vivo el sorteo del Mundial

El Sorteo del Mundial 2026 concentra la atención del mundo del fútbol, mientras se acerca la ceremonia que definirá la fase de grupos del torneo.

El sorteo del Mundial 2026 se realizará en el Centro John F. Kennedy de Washington, con inicio a las 14 horas de Argentina

Hace 1 hora

Dónde ver gratis el sorteo del Mundial 2026: esta es la forma

Las diferentes alternativas para ver el sorteo de equipos de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

A pocas horas de que se definan los grupos de la Copa Mundial de Fútbol 2026 el viernes 5 de diciembre, miles de fanáticos planifican cómo seguir el sorteo sin perder detalles. La buena noticia es que el evento podrá verse de manera completamente gratuita a través de varias plataformas, tanto digitales como televisivas, lo que garantiza un acceso amplio para quienes quieran conocer el camino de sus selecciones rumbo al torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Hace 1 hora

Cuándo es el sorteo del Mundial 2026 y cuántos equipos van a jugarlo

Fecha, horario en Argentina, el nuevo formato y todos los clasificados para la Copa del Mundo a desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Hace 1 hora

Los dos cambios que FIFA meterá en el VAR de cara al Mundial 2026

De cara al próximo Mundial, el organismo presenta una serie de cambios con el fin de mejorar la asistencia de la tecnología pero también ayudar al desarrollo de los partidos. 

El VAR podrá intervenir para decidir si una jugada culmina o no en saque de esquina

A meses de que se produzca el inicio del Mundial, la FIFA comenzó a ultimar algunos detalles para que el desarrollo de los partidos adquiera una fluidez que capte la atención de los fanáticos en diferentes partes del mundo. Es por ello que se considera que realizar dos cambios en las intervenciones que el VAR podrá manifestar para corregir el rumbo de las jugadas. 

Hace 1 hora

Qué show va a haber en el sorteo del Mundial 2026

La FIFA confirmó el elenco de artistas y presentadores para la ceremonia del sorteo del Mundial 2026.

El sorteo del Mundial 2026 promete ser un espectáculo de primer nivel este viernes. La FIFA confirmó la presencia de figuras internacionales del entretenimiento y la música para la ceremonia que se realizará en la capital estadounidense. El evento marcará el inicio del camino hacia la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y tres países anfitriones.

