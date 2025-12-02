Esta es es la historia del Kennedy Center, el complejo que será sede del sorteo de la fase de grupos

El sorteo será el viernes a las 14 h de Argentina.

Este viernes, se sorteará la fase de grupos de la próxima edición de la Copa del Mundo, a la que la Selección Argentina llega como campeona defensora y como la segunda mejor selección del ranking de la FIFA. El evento se llevará a cabo en el John F. Kennedy Center, ubicado en Washington DC, la capital de los Estados Unidos, que será una de las sedes del Mundial 2026 junto a Canadá y México.

El complejo cuenta con más de cincuenta años de historia desde su construcción y ha sido testigo de diversos espectáculos, como conciertos de diversos géneros musicales y obras de teatro y performances de diferentes índoles. Situado a orillas del río Potomac, el Kennedy Center requirió de 70 millones de dólares para levantarse y tuvo tanto aportes del Congreso estadounidense como de entidades privadas que decidieron invertir en el proyecto, aunque de manera privada.

Su arquitecto fue Edward Durell Stone, quien diseñó el plano de 190 metros de largo y 91 de ancho, además de un pasillo central de 190 metros adornado con 16 lámparas de cristal sueco y alfombra roja. Por su ubicación y la visión de Durell Stone, el edificio cuenta con una terraza que ofrece una vista directa al Potomac, mientras que en el interior se hallan diversos espacios dedicados a diferentes actividades.

Entre estos, los centrales son el Concert Hall, la Opera House y el Eisenhower Theater. Justamente, el sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo en el Concert Hall, que cuenta con capacidad para 2456 personas, siendo el más espacioso de todos. Por su elegancia y tamaño, el Kennedy Center funciona como sede de la Orquesta Sinfónica Nacional y la Ópera Nacional de Washington, además de la ceremonia anual Kennedy Center Honors, dedicada a premiar a artistas de diferentes artes.

Inaugurado en 1971, el complejo sufrió una importante modificación en 1977 que lo convirtió en un edificio de alta gama con la mezcla de detalles históricos y tecnología de avanzada. De hecho, es uno de los atractivos turísticos que tiene Washington DC por su importancia arquitectónica y artística, puesto que desde 2019 cuenta con espacio moderno de aulas, salas de ensayo y pabellones al aire libre y es adornado con esculturas y obras que suman a la decoración de su interior.

El Kennedy Center a orillas del río Potomac.

Los posibles rivales de la Selección Argentina en la fase de grupos

Considerando que la Selección Argentina se encuentra en el Bombo 1, sus rivales en la fase de grupos saldrán de los tres bombos restantes, exceptuando selecciones sudamericanas. Con la salvedad de que el Bombo 4 solo tiene seis clasificados por el momento (el resto vendrá de los repechajes), el equipo de Lionel Scaloni podría encontrarse con estos rivales: