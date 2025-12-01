El "bosque inesperado" en Pilar que se puede visitar de noche: aventura y silencio en pleno GBA Norte

El "bosque inesperado" de Pilar que se puede visitar de noche.

Buenos Aires tiene rincones ocultos que merecen ser explorados por su riqueza natural y que, para quienes disfrutan de la vida al aire libre, pueden ser una salida imperdible. Dentro del amplio abanico de posibilidades, en Pilar se ofrece una actividad abierta a todos que permite conocer un bosque en medio de la Provincia.

La Reserva Natural Municipal de Pilar lanzó una invitación a la comunidad y a los amantes de la naturaleza para disfrutar de una noche de caminata por el bosque, a la luz de la luna llena. La cita será el próximo sábado 6 de diciembre, la actividad es gratuita, se suspende por lluvia y el punto de concentración es a las 19.30 horas en la recepción de la Reserva (para arrancar a las 20 horas).

Desde la organización de la Reserva lanzaron algunas recomendaciones para tener una mejor experiencia de una noche por los bosques de Pilar. Dentro de las mismas se invita a:

Llevar un calzado cerrado.

Ir vestido con ropa cómoda y abrigo.

Tener repelente para mosquitos.

Opcional: llevar algo para compartir (hay un fogón) y colaborar con un alimento no perecedero para la Biblioteca Palabras del Alma.

Cómo llegar a la Reserva Natural Municipal de Pilar

Si se viaja en auto desde la autopista Panamericana (ramal Pilar/conurbano hacia Pilar), salir en la salida hacia la Ruta Provincial 25. Luego seguir por Ruta 25 hasta la calle Gral. Manuel Savio.

Doblar por Savio a la izquierda y seguir aproximadamente 17 cuadras hasta “Laguna Dorada” (donde estaba la ex-Fábrica Militar). Desde allí hay una cuadra, luego otra curva — doblar a la derecha — y seguir unos 1,5 km más hasta la entrada de la reserva. La dirección de la reserva está en “Calle Dr. Manuel Argerich s/n, Pilar, Buenos Aires”.

En cambio, en transporte público se puede tomar tren hasta la estación Ferrocarril General San Martín (o hasta la estación “Pilar”, desde Capital). Después, desde allí tomar la línea de colectivo Línea 503 — con cartel “Fábrica Militar”. Esa parada queda a unas 6 cuadras de la reserva. Alternativamente, otras líneas de colectivo que pasan por zonas relativamente cercanas son Línea 350 y Línea 429.