El mega SPOILER del final de Stranger Things: la teoría que preocupa a los fanáticos.

Netflix estrenó el Volumen 1 de capítulos de Stranger Things 5 y los fanáticos ya están especulando cómo seguirá la historia de Eleven en Hawkins, tras la revelación de los poderes de Will Byers en el capítulo 4. Y en los últimos días empezó a circular una teoría sobre el futuro de la heroína de la serie, a raíz de sus declaraciones en una entrevista.

Hace tiempo que corre la teoría de que Eleven, el centro de la serie, podría morir en el capítulo final de Stranger Things, sacrificando su vida para salvar a sus amigos. Y aunque esta idea no es más que una teoría (por el momento), la actriz Millie Bobby Brown, quien encarna a la niña con poderes telequinésicos, fue consultada sobre si estaba conforme con el final que tiene su personaje y su respuesta fue una incómoda sonrisa con un "sí", que muchos leyeron como poco convincente.

El gesto de la actriz alimentó la idea de la posible suerte de Eleven en los capítulos que se verán los próximos 25 de diciembre (3 episodios) y 1 de enero (capítulo final). “Es como la muerte de alguien a quien amas. Es mi familia”, había dicho la actriz antes del estreno, a principios de noviembre, en una entrevista con British Vogue.

El último capítulo del Volumen 1 arrojó otra revelación importante: su hermana Kali -también llamada Eight-, está secuestrada en la base militar de Hawkins, a cargo de la Dra Kay (Linda Hamilton).

Los personajes de Stranger Things que murieron, a lo largo de las temporadas

En todas las temporadas anteriores, los hermanos Duffer, creadores de la historia, mataron a diferentes personajes, algunos más queridos que otros. La primera fue Barb, la mejor amiga de Nancy; seguido por el simpático novio de Joyce, Bob, que no logró superar la segunda temporada, justo después de que los fanáticos empezaran a encariñarse. En la tercera quedó por el camino Billy, quien tras una larga historia de maldad, logró reivindicarse a último minuto. Luego fue el turno de Eddie Munson, una de las muertes más dolorosas hasta el momento, y del Dr Martin Brenner, el secuestrador de Eleven.