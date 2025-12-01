Stranger Things: confirmaron el spin-off con dos protagonistas de la serie

A pesar de que la temporada 5 es la última, el universo de Stranger Things se expandirá con un spin-off de Nancy Wheeler y Robin Buckley. Sin embargo, esta ampliación no será una serie, ni una película sino una novela titulada Stranger Things: One Way or Another, que saldrá este 2 de diciembre.

El libro fue escrito por Caitlin Schneiderhan, una de las guionistas de la serie de los hermanos Duffer, y se ubica temporalmente entre los acontecimiento de la cuarta y la quinta temporada. La novela sigue a los personajes de Nancy y Robin mientras investigan los misterios que involucran a un compañero del colegio que actúa de manera sospechosa, mientras en Hawkins, devastada dos meses después del terremoto provocado por Vecna, los vecinos empiezan a enfermar y un individuo desconocido parece seguir a Nancy sin descanso.

De qué se trata "Stranger Things: One Way or Another", el spin-off de Stranger Things

La sinopsis oficial plantea un Hawkins dos meses después del final de la cuarta temporada de la serie. Nancy Wheeler está convencida de que Vecna ha encontrado a su nueva víctima: su compañero Joey Taft que empieza a comportarse de forma sospechosa en la graduación.

La mayor de los Wheeler no perderá el tiempo y se dedicará a interrogar a Joey, acompañada por su colega Robin. Será una de las historias más grandes que Nancy siga en su vocación periodística. La historia comenzará a plantear los siguientes interrogantes: ¿Por qué la gente del pueblo se enferma de repente? ¿Por qué un hombre extraño sigue a Nancy mientras investiga? ¿tiene esto algo que ver con el Mundo del Revés? y ¿Cómo podrá ir a la universidad en Emerson en otoño si Hawkins sigue bajo la influencia del Mundo del Revés?

El libro Stranger Things: One Way or Another se situa entre la cuarta y quinta temporada de la serie

"Junto con Robin, Nancy se embarca en una peligrosa búsqueda de la verdad. Cuanto más investigan, más se ve atrapada Nancy en una red de intrigas que amenaza con atraparla en Hawkins... para siempre", señala la sinopsis del libro. La publicación llega en medio del estreno del Volumen 1 de la serie en Netflix y funciona como complemento directo a la temporada final.

"One Way or Another" promete aportar más información y contexto al universo de Stranger Things, especialmente en lo referente al trauma en el pueblo y a la sospecha de los habitantes en torno a los monstruos.