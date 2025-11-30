Tren Sarmiento: habrá un nuevo cronograma de horarios y mayores frecuencias a partir de diciembre

A partir del lunes 1 de diciembre, los usuarios del transporte público deberán estar atentos a los cambios de horarios que podrán sufrir las distintas vías que conectan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como así también al nuevo aumento en pasajes de colectivos y subte.

Trenes Argentinos informó que la línea Sarmiento tendrá un nuevo diagrama de horarios, que regirá desde este lunes. Con esta medida buscan "mejorar la frecuencia y reducir las demoras" provocadas por el descalce que ocurrió el pasado 11 de noviembre en la estación de Liniers, informó la empresa estatal.

Nuevos horarios del tren Sarmiento

"El nuevo cronograma permitirá reducir el tiempo de viaje, incrementar la cantidad de servicios y disponer de más formaciones para los pasajeros", indicaron desde la empresa. De esta manera, la línea contará con 208 servicios diarios los días hábiles y 19 formaciones en funcionamiento, por lo que se estima que habrá un promedio de un tren cada 10 minutos.

Además, el tiempo de viaje entre Once y Moreno quedará en 80 minutos, mientras siguen las tareas de recuperación de la infraestructura afectada en la zona del incidente. El personal especializado trabaja en la normalización de las condiciones de seguridad operacional del tendido de vías dañado, en la reposición del tercer riel, la adecuación de las instalaciones eléctricas y la recuperación del sistema de señalización.

De lunes a viernes, el primer servicio partirá a las 2:55 desde Castelar y a las 3 desde Moreno. Mientras que desde Once a las 4:05. Para conocer el cronograma completo se deberá ingresar a la web de Trenes Argentinos o a través de la aplicación con el mismo nombre.

Cuánto sale el tren hoy

Desde el 17 de noviembre, el valor de los pasajes en tren vigente es el siguiente:

Sección 1: $ 280 (con SUBE registrada); $ 126 (con Tarifa Social); $ 560 (con SUBE sin registrar); y $ 900 en efectivo.

Sección 2: $ 360 (con SUBE registrada); $ 162 (con Tarifa Social); $ 720 (con SUBE sin registrar); y $ 900 en efectivo.

Sección 3: $ 450 (con SUBE registrada); $ 202,50 (con Tarifa Social); $ 900 (con SUBE sin registrar); y $ 900 en efectivo.

Nuevo aumento de colectivos y subte

En el caso de los colectivos que circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires, el boleto promedio pasará a costar $ 594, lo que representa un incremento del 4,4% respecto del valor actual. El boleto mínimo, en tanto, se elevará de $ 494 a $ 516 desde el último mes del año. Para el conurbano bonaerense, el aumento será similar: el pasaje promedio se ubicará en $ 598, también con una suba del 4,4%, consolidando otro ajuste consecutivo en el transporte del AMBA.

El subte de Buenos Aires tampoco quedará al margen de los aumentos. A partir de diciembre, el pasaje pasará de $ 1157 a $ 1207. Desde el Gobierno porteño anticiparon que se mantendrán tarifas promocionales y descuentos para los usuarios frecuentes que utilicen el servicio todos los días del mes, con el objetivo de atenuar el impacto del ajuste.