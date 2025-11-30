En medio de la crisis económica desatada por el gobierno de Javier Milei, la tensión aumenta en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. El grave conflicto involucra a diez trabajadores de la fábrica de maquinaria agrícola Hugo y Enzo Reinaudo S.A., quienes realizaron una vigilia en una situación poco frecuente y denunciaron la privación ilegítima de la libertad y un acuerdo incumplido.

En el establecimiento fabril ubicado en el Kilómetro 1 de la Ruta A005, los problemas surgieron con el virtual cierre de de la compañía, la cual perdió a ocho empleados en las últimas semanas; mientras que una decena optó por aceptar un acuerdo ofrecido por los responsables. Según detalló el medio Data Gremial, el entendimiento incluía renunciar a cambio de recibir bienes de la empresa como forma de indemnización, debido a la imposibilidad económica de afrontar pagos tradicionales.

Sin embargo, el problema escaló cuando los trabajadores se presentaron a buscar lo convenido y quedaron sorprendidos con una escena inesperada: uno de los dueños cambió el candado del acceso principal y los dejó encerrados momentáneamente dentro del predio. Si bien luego lograron retirarse, el nivel de desconfianza y la tensión se multiplicó. Ante este suceso, formalizaron una denuncia por privación ilegítima de la libertad.

En la tarde del pasado jueves, se desarrollaron intensas gestiones en la Secretaría de Trabajo provincial, donde las partes fueron convocadas para intentar encauzar la situación y garantizar que se cumpla el acuerdo inicial.

La instancia resulta clave, ya que los operarios buscan que se autorice formalmente la venta de los activos que aún se encuentran dentro de la fábrica para poder recuperar al menos parte de sus indemnizaciones.

La firma especializada en la fabricación de maquinaria agrícola quedó atrapada en serios problemas financieros que vienen desde hace meses, lo que ocasionó que los trabajadores quedaran totalmente desprotegidos.

Trabajadores cortaron una ruta por los despidos en la compañía agrícola: "Respuesta a nuestros reclamos"

Hace algunos días, los trabajadores de la compañía agrícola cortaron la ruta A005 por los 10 despidos que se produjeron en la empresa. La abogada de los operarios cesanteados, María Julia Sibona, dijo que “los empleados cortaron parcialmente la ruta en reclamo por el pago de las indemnizaciones correspondientes”.

En diálogo con Puntal, Sibona señaló: “Creo que después de lo que pasó tiene que intervenir la Justicia para dar una respuesta a nuestros reclamos”.

Por su parte, el abogado de la empresa Reinaudo, Maximiliano Marchini, aseguró que “los trabajadores fueron despedidos por justa causa”. “Nadie había sido despedido antes y hasta se les ofreció volver a su puestos”, dijo en declaraciones para el mismo medio.

Además, criticó el acuerdo firmado en su momento por considerarlo “nulo”. Luego, descató un hipotético cierre de la planta ubicada en el interior cordobés y sostuvo que "el conflicto se agravó con la salida de camionetas llenas de herramientas sin ninguna autorización”.

Esta situación se da en medio de la fuerte caída en las cantidades vendidas de maquinaria agrícola, en un escenario donde también se registra un retroceso de la producción nacional por la apertura de importaciones impulsada por la gestión de Milei. Los fabricantes locales empiezan a preguntarse qué pasará si empiezan a ingresar al país las máquinas usadas desde los Estados Unidos como parte del acuerdo comercial rubricado por la administración libertaria.