Así quedó la lucha por el campeonato de la F1 tras la victoria de Max Verstappen en Qatar

Verstappen suma siete victorias en la temporada.

Luego de haber acabado en el cuarto lugar de la sprint, Max Verstappen había quedado a 25 puntos de Lando Norris en la lucha por el campeonato, lo que ponía en duda sus chances de retener la corona en la Fórmula 1. Sin embargo, los cambios implementados por Red Bull le sentaron bien al RB21, que le permitió al vigente monarca de la máxima categoría clasificar en el tercer lugar detrás de los McLaren en el Gran Premio de Qatar 2025.

Este domingo, Oscar Piastri mantuvo el liderato en la largada, pero Norris no pudo sostener el segundo lugar y fue superado por el piloto neerlandés, que aprovechó esas vueltas iniciales para alejarse un poco del británico. Pero el punto de inflexión en la carrera se dio en la séptima vuelta, cuando Nico Hülkenberg chocó con Pierre Gasly, lo que produjo la aparición de las banderas amarillas y del Safety Car.

Con el límite de las 25 vueltas por juego de neumáticos establecido por la F1, Red Bull aprovechó para llamar al tetracampeón del mundo en la octava vuelta, algo que hicieron la mayoría de los equipos, excepto McLaren, que mantuvo a su dupla en pista. A causa de esto, Verstappen se aseguró tener que pasar solamente una vez más por boxes, mientras que tanto Piastri como Norris quedaron debiendo las dos paradas.

De hecho, la escudería británica esperó a la vuelta 24 para llamar al australiano y a la 25 al inglés, momento en que Verstappen recuperó momentáneamente la punta hasta que tuvo que ingresar a boxes en la vuelta 32. Aunque Piastri volvió a ingresar en la vuelta 43 con la esperanza de poder ganarle la posición a Max con ventaja de neumáticos, no fue suficiente para descontar la diferencia en el clasificador.

Por su parte, Norris tuvo su segunda parada en el giro 45 y volvió a la pista en el quinto lugar detrás de Andrea Kimi Antonelli, con quien mantuvo un intenso duelo hasta el final de la carrera. Terminar en el quinto lugar ponía aun más en riesgo el campeonato del británico, que pudo avanzar un puesto gracias a un error del italiano en la última vuelta, con un leve despiste del Mercedes que le jugó a favor a Lando.

Mientras tanto, Verstappen se quedó con la carrera en el Circuito Internacional de Lusail con un tiempo de 1:24:38.241, seguido por Piastri (+7.995s) y Carlos Sainz (+22.665s) en el podio. Se trata del séptimo triunfo del neerlandés en lo que va del campeonato, lo que lo iguala en victorias con los McLaren y que le permite subir al segundo lugar de la tabla y ponerse a solo 12 puntos de Norris, que necesitará un podio para ser campeón en la última fecha.

Los diez pilotos que llegaron a la zona de puntos en Lusail.

Tabla de posiciones de la Fórmula 1 2025 tras el GP de Qatar

Lando Norris: 408 puntos. Max Verstappen: 396. Oscar Piastri: 392. George Russell: 309. Charles Leclerc: 230. Lewis Hamilton: 152. Andrea Kimi Antonelli: 150. Alex Albon: 73. Carlos Sainz: 64. Isack Hadjar: 51. Nico Hülkenberg: 49. Fernando Alonso: 48. Oliver Bearman: 41. Liam Lawson: 38. Yuki Tsunoda: 33. Esteban Ocon: 32. Lance Stroll: 32. Pierre Gasly: 22. Gabriel Bortoleto: 19. Franco Colapinto: 0.

Max necesita ganar y que Norris no llegue al podio para ser campeón.

¿Cuándo se vuelve a correr la F1?

La Fórmula 1 volverá el próximo fin de semana para la disputa de la última fecha con el Gran Premio de Abu Dhabi en el Circuito Marina Bay (5-7 de diciembre). La final será el domingo 7 de diciembre desde las 10 horas de Argentina. Allí, el último en ganar ha sido Norris, quien terminó delante de Sainz y Leclerc en la temporada pasada.