Despidos y freno de producción en una importante textil.

En medio de la crisis económica producida por el gobierno de Javier Milei y sus medidas, un importante textil anunció más de 50 despidos y la paralización de su producción por 45 días.

Se trata de la empresa textil Coteminas, firma brasileña que tiene su planta en Santiago del Estero y que con el despido de 57 trabajadores redujo su plantel en un 10 por ciento. La información fue confirmada por Mario Díaz, representante del Sindicato de Textiles, quien brindó detalles sobre la situación laboral en la fábrica.

La cifra de despedidos representa más del 10 por ciento del total de empleados, ya que la fábrica cuenta con alrededor de 450 trabajadores. Díaz explicó al medio local El Liberal que los afectados son principalmente los empleados mensualizados, aunque no descartó que la medida pueda extenderse también a los trabajadores quincenales.

Esta decisión impacta fuertemente en la comunidad laboral y genera incertidumbre sobre el futuro de la planta y sus empleados. Los sindicatos se mantienen en alerta y esperan nuevas convocatorias para analizar y buscar alternativas que mitiguen las consecuencias del paro y los despidos.

Coteminas frena su producción

En este contexto, la suspensión por 45 días implica un parate considerable en las operaciones de Coteminas, una de las empresas textiles más importantes, lo que podría repercutir en la economía local y en la cadena productiva del sector.

Esto entrará en vigencia a partir de este lunes 1 de diciembre. Según la empresa, la medida responde a una combinación de caída de ventas y aumento del stock acumulado. Los sindicatos SETIA y AOT cuestionaron la decisión y señalaron que la fábrica había trabajado a plena capacidad hasta último momento. Consideran que los argumentos oficiales no justifican los despidos masivos ni la paralización de la actividad.

Los gremios reclamaron que durante la suspensión los trabajadores perciban al menos el 70 por ciento de sus salarios brutos, incluyendo aportes a obra social y conceptos no remunerativos. También pidieron que se mantengan derechos y se garantice el pago de indemnizaciones de los trabajadores despedidos.

Tras esta decisión por parte de la empresa, hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo provincial, pero no se llegó a buen puerto y por el momento, la audiencia quedó en cuarto intermedio. Las partes acordaron volver a reunirse en los próximos días para definir los detalles de la suspensión y el cronograma de desvinculaciones. La situación genera incertidumbre en el sector textil local.