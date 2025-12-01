Bravos de Juárez cesa a técnico uruguayo Varini en México

CIUDAD DE MÉXICO, 30 nov - Bravos de Ciudad Juárez informó el domingo que el uruguayo Martín Varini finalizó su contrato, un día después de que el club quedó eliminado en los cuartos de final del torneo Apertura del fútbol mexicano.

Bravos de Ciudad Juárez fue eliminado el sábado por Toluca en los cuartos de final con un marcador global de 2-1.

"Martín Varini ha concluido su contrato con la institución y no continuará como director técnico del primer equipo de los Bravos a partir de este momento", informó el club en un comunicado.

"Agradecemos a Martín y a su cuerpo técnico por su dedicación y su entrega durante este año al frente de los Bravos. Les deseamos éxito en sus futuros proyectos", agregó.

Varini, quien llegó a Bravos de Ciudad Juárez en noviembre del 2024, registró 14 triunfos, 14 empates y 14 derrotas.

Versiones de prensa reportan que el técnico de 34 años dirigirá a Necaxa.

Con información de Reuters