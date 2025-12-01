La inflación no afloja: la previsión de las consultoras para noviembre

Las consultoras anticipan que la inflación tuvo un leve aumento o al menos no bajó durante noviembre, tras las importantes subas en alimentos y el descongelamiento de varias tarifas tras las elecciones. Así lo indica un relevamiento hecho por El Destape entre algunos privados a fin de mes. Concretamente, la suba de precios de noviembre fue del 2,3% para LCG, 2,3% para Analytica, 2,3% para FIEL, 2,4% para Sarandí y 2,5% para EcoGo.

De confirmarse estos pronósticos, la inflación al menos empardaría el 2,3% de octubre pasado y completaría un semestre sin bajas, escalando progresivamente desde el 1,5% de mayo. El Indec dará a conocer el dato oficial el próximo miércoles 12 de diciembre.

Se trata de un pronóstico negativo para el Gobierno no solo porque, pese a la importante baja de la inflación desde inicios de 2024, no logra volver a llevar el IPC al rango de 1,5% mensual ni mucho menos por debajo del 1%, pese a la promesa de Javier Milei de hacerlo durante este año.

Además, implicaría que la inflación cumplirá un año amesetada, casi sin variaciones frente al 2,4% de noviembre de 2024. Y, sobre todo, que los precios no exhibirán la desaceleración típica de noviembre, previo a lo que de seguro será un nuevo aumento inflacionario en diciembre por motivos estacionales. Más aún cuando esta vez a los factores de las fiestas y el medio aguinaldo se le suman incrementos importantes en transporte y tarifas energéticas.

La inflación en alimentos y tarifas durante noviembre

Para las consultoras, las claves del sostenimiento de la inflación de noviembre están en las fuertes subas en el rubro de los alimentos y de los precios regulados.

En el caso de los alimentos, los privados anticipan un aumento por encima del 3%. Para LCG, en las últimas cuatro semanas los alimentos y bebidas se incrementaron en un 3,3%, liderados por llos lácteos y huevos (5,9%) y por las carnes (3,9%). Para EcoGo, por su parte, la suba en este rubro fue del 2,9%, también por encima del promedio.

"Fue un mes caliente en términos de alimentos, mayormente traccionados por la carne y algunas frutas, principalmente los cítricos que aumentaron más que el promedio", coincidió Sergio Chouza, titular de la consultora Sarandí.

Paralelamente, las tarifas aumentaron por sobre la cifra general impulsadas por el rubro transporte, ya que a las habituales subas mensuales en los colectivos de CABA y el conurbano, de un 4,1%, se le sumó el incremento de un 9,7% en los colectivos "nacionales" (que cruzan la General Paz o el Riachuelo) dos semanas atrás.

Los precios regulados se vieron igualmente empujados por las subas en luz y gas, ya que, tras la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista a fines de octubre, en noviembre el Gobierno dispuso aumentos de aproximadamente el 3,5% en ambas tarifas, que a su vez tienen efecto sobre la mayoría de los rubros de la economía.

En este contexto, para EcoGo el incremento del rubro "vivienda" fue del 3% en el mes. "Los aumentos regulados en colectivos le siguen poniendo un piso alto al rubro de transporte y hubo dos aumentos en combustibles", señaló Chouza, haciendo hincapié en la suba de los impuestos a los combustibles y del biodiésel y bioetanol.

A estas subas específicas se le puede añadir un factor más: el tibio alivio al ajuste en las variables macro que el equipo económico buscó generar. Así se vio a través de las bajas en las tasas, de unos 8 puntos durante el mes, así como de las nuevas flexibilizaciones en los requerimientos de encajes y, más fundamentalmente, en la liberación de unos 5 billones de pesos al mercado en la licitación del 29 de octubre pasado.

Esencialmente, lo que se vio el mes pasado fue un relativo descongelamiento post electoral, que evitó que la suba de precios se desacelerase. Una tendencia que podría continuar más allá de diciembre si el Gobierno busca concretar la normalización controlada del tipo de cambio y otras variables que le fue habilitada por su victoria en los comicios.