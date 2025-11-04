Así quedó el auto de Morini tras el accidente (@Morini23mariano e IG @fotofernandoracing).

Mariano Morini es un piloto de automovilismo argentino que se desempeña en la Fórmula 4 Nueva Generación, aunque durante el primer fin de semana de noviembre del 2025 sufrió un grave accidente, con un impactante vuelco incluido, que complicó su trayectoria profesional a los 26 años. El suceso negativo tuvo lugar en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, Provincia de Buenos Aires. El corredor fue uno de los protagonistas del deporte motor, aunque lamentablemente en esta ocasión no fue por sus resultados dentro de la pista sino por la grave situación que le toco vivir.

En plena carrera, Morini tuo un brutal accidente. Las dudas pasan por cómo se produjo y, los primeros análisis, marcaron que entró un par de kilómetros más rápido a la curva o, incluso, que podría haber algún problema por el acelerador pero bueno. En charla con El Destape contó "es cuando el auto se pone de costado y en cuanto agarra el grip, tiende a salir derecho al pasto".

"Mi idea fue encararlo derecho para asegurar el tiro y que no pase esto, ya sabía que me iba a llevar la trompa o que una parte del auto se iba a romper, pero es más preferible eso a que pase esto...", se lamentó Morini. Acerca del paso a paso para llegar a esta situación, el corredor explicó que "lo que pasó fue que la vía de escape justo tenía un pozo, que es el que todos los autos cuando se pasan de largo bajan, y justo se cayó la rueda delantera primero, que es donde se clava el auto, empieza a dar vueltas y en la segunda vuelta se clava el halo en la tierra".

El accidente fue grande. "Yo estoy muy bien, gracias a Dios salí caminando. Tuve una alergia en la piel por la nafta, que se me cayeron veintipico de litros de nafta encima, me bañé en nafta completamente". Después del golpe, aparecieron los estudios por los golpes y los hematomas. El auto no sirve más, se dobló completamente el arco de seguridad, el halo, que cumplió su función e hizo de fusible. El problema es que todo esto repercutió en el auto por el tremendo golpe. Esto puede repercutir seriamente en la carrera.

Sobre su futuro dentro de las pistas, "Marian" afirmó con esperanza que hay que armar uno nuevo de a poquito, arrancar el 2026 de vuelta, dar vuelta la página y empezar un año nuevo. . "Ya en 2026 está la idea de hacer fija la Fórmula 4 e intentar ir a la F3, la máxima que se pueda para dar el salto de nivel que queremos. Este auto ya se desarmó y hay cosas que ya no sirven. "Eel 70% no sirve más, más el toscanito, que es lo más caro... Vamos a ver si vamos a la fábrica y sacamos el presupuesto, o si ya se lo mandaron".

Para recuperarse a pleno luego de semejante golpazo dentro del vehículo sobre el asfalto, Morini aseveró que "ahora arrancan los estudios por el tema de la la cabeza, el cuello y los ojos por el vuelco". Entonces, sentenció: "Este fin de semana corro en la última fecha del campeonato de la Fórmula Misión Bonaerense, así que vamos a hacer una revisión completa para asegurar que este fin de semana vamos a estar 100% para correr y que no pasó ni va a pasar nada".

"Muy contento por haber salido caminando después de ese golpe, cada vez que veo el video no lo puedo creer y me acuerdo todavía de cuando el auto se pone de costado... Uno ve el pozo y va de costado llegando al pozo y piensa: ´No puede ser que me esté pasando esto a mí´", amplió el deportista. Para graficar qué sucede en este instante en particular, disparó que "son microsegundos que parecen una eternidad y ahí es donde se traba el auto". "Empezás a contar las vueltas y es una sensación única, muy fea, que no se la deseo a nadie. Y menos cuando un auto se destruye completamente, es lo que todo piloto no quiere vivir, así que a seguir trabajando, veremos cómo juntar el presupuesto para hacer un auto nuevo", se sinceró el entrevistado.

Fotos: así quedó el auto de Morini tras el vuelco

El auto de un piloto argentino, que volcó, no sirve más y necesita dinero.

El auto de un piloto argentino, que volcó, no sirve más y necesita dinero.

El auto de un piloto argentino, que volcó, no sirve más y necesita dinero.

Así quedó el auto de Morini tras el accidente (@Morini23mariano e IG @fotofernandoracing).

Así quedó el auto de Morini tras el accidente (@Morini23mariano e IG @fotofernandoracing).

Así quedó el auto de Morini tras el accidente (@Morini23mariano e IG @fotofernandoracing).

Así quedó el auto de Morini tras el accidente (@Morini23mariano e IG @fotofernandoracing).