Briatore y Klum fueron pareja entre 2003 y 2004.

Flavio Briatore posiblemente sea uno de los personajes más polémicos de la Fórmula 1 y, al mismo tiempo, uno de los menos queridos por gran parte de los aficionados, especialmente aquellos que vivieron su expulsión tras el Crashgate del 2008. Si bien tiene su reconocimiento por haber descubierto a talentos como Michael Schumacher y Fernando Alonso, lo cierto es que estuvo envuelto en varios escándalos.

Dentro del deporte automotor, la orden de que Nelson Piquet Jr. choque en el GP de Singapur 2008 para favorecer a Alonso es el caso más conocido, pero en su vida personal hubo incluso cosas peores. Antes de conseguir nuevamente los campeonatos del mundo con el piloto español, el empresario fue noticia por haber engañado a su pareja, la modelo Heidi Klum, quien estaba por sus 30 años frente a los 53 del italiano.

El repudiable accionar de Briatore

Entre 2003 y 2004, la diferencia de edad había sido un motivo de crítica para Briatore, pero lo peor vino cuando se confirmó el embarazo de la alemana. Cinco meses después, se reveló que el director de Renault la había estado engañando con otra modelo, Vanessa Hilger, de tan solo 19 años, lo que estalló en un escándalo y la inmediata ruptura de la relación con Klum, que había quedado “devastada”, según testimonios de familiares.

Pero lo peor todavía no había sucedido, puesto que al nacimiento de Leni el 4 de mayo del 2004 le siguió el hecho de que el ahora asesor de Alpine evitó cualquier tipo de relación con su hija a causa de la separación. No solamente no ocupó el rol de padre, sino que le negó el apellido a Leni, que finalmente fue adoptada por el cantante Seal, quien había comenzado una relación con la modelo.

“Es difícil extrañar a un bebé que nunca ves”, había declarado el italiano por aquel entonces, una frase que lo dejó aún peor posicionado frente a la opinión pública. A pesar de esto, Briatore construyó una relación con su hija con el pasar de los años, específicamente durante la adolescencia de Leni, que en 2023 fue vista junto al empresario y su hermanastro, Nathan Falco, hijo de la presentadora italiana Elisabetta Gregoraci, con quien estuvo casado entre 2008 y 2017.

Briatore con Leni y Nathan Falco.

