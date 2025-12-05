Cuántos mundiales dirigió Bielsa

La figura de Marcelo Bielsa genera admiración en el mundo del fútbol por su filosofía de juego y su influencia en generaciones de entrenadores. El rosarino construyó una carrera singular como director técnico, alternando equipos de clubes con selecciones nacionales. El contexto actual ubica a Bielsa como el entrenador de Uruguay clasificada al Mundial 2026. La selección charrúa aseguró su boleto tras vencer 3-0 a Perú en septiembre pasado y finalizó segunda en las Eliminatorias Sudamericanas.

El sorteo de este viernes en Washington definirá los rivales de Uruguay en la fase de grupos, marcando el inicio del camino hacia la tercera Copa del Mundo de Bielsa como director técnico.

Marcelo Bielsa participó en dos ediciones de la Copa del Mundo como director técnico. El estratega argentino dirigió a dos selecciones sudamericanas en el torneo más importante del fútbol mundial, acumulando experiencias contrastantes en cada una de sus participaciones. El entrenador rosarino alcanzó el máximo nivel del fútbol de selecciones en múltiples ocasiones a lo largo de su extensa carrera.

La trayectoria mundialista de Bielsa comenzó con Argentina y continuó años después con Chile. Ambas participaciones marcaron momentos significativos en su carrera como entrenador de selecciones nacionales. Ahora, el técnico de 69 años se prepara para vivir una nueva cita mundialista al frente de Uruguay, que clasificó al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El sorteo del torneo se realizará este viernes 5 de diciembre en Washington.

El Mundial 2002 con Argentina

Bielsa asumió como entrenador de la selección argentina en septiembre de 1998 tras la salida de Daniel Pasarella. Su gestión al frente del equipo nacional comenzó con resultados destacados en las Eliminatorias Sudamericanas para Corea-Japón 2002. El seleccionado argentino finalizó primero en su zona con un rendimiento sobresaliente en promedio de goles a favor, en contra y partidos ganados.

La participación en el Mundial asiático resultó decepcionante para las aspiraciones del equipo comandado por Bielsa. Argentina quedó eliminada en la fase de grupos tras empatar con Suecia, vencer a Nigeria y caer ante Inglaterra. La temprana eliminación generó críticas hacia el trabajo del entrenador, aunque continuó al frente de la selección hasta 2004. Durante ese período logró subcampeonatos en la Copa América 2004 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas ese mismo año.

Sudáfrica 2010 al mando de Chile

El segundo Mundial de Bielsa como entrenador llegó con la selección chilena en Sudáfrica 2010. El técnico argentino había asumido el cargo en agosto de 2007 con el objetivo de llevar a La Roja a su primera Copa del Mundo tras dos ausencias consecutivas. Chile clasificó en la segunda posición de las Eliminatorias Sudamericanas bajo la conducción de Bielsa.

La actuación chilena en territorio africano marcó un punto de inflexión en la historia de la selección trasandina. Chile venció a Honduras y Suiza en la fase de grupos, clasificando a octavos de final tras 48 años de ausencia en esa instancia. El equipo cayó ante Brasil por 3 a 0 en la siguiente ronda, pero la participación fue valorada positivamente. Bielsa permaneció al frente de Chile hasta febrero de 2011, cuando renunció tras diferencias con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.