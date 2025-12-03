Milei festejó ser primera minoría en Diputados y hoy juran legisladores electos

Roger Grant, exdirectivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue el primer indagado que declaró en indagatoria y aceptó responder preguntas. Según reconstruyó El Destape, se presentó en los tribunales de Comodoro Py este lunes y apuntó su jefe, Daniel Garbellini, el titular de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Incluir Salud), el sector donde se concentró el sistema de corrupción que descubrió la Justicia. Justamente, en los audios atribuidos a Diego Spagnuolo que se filtraron se le escucha decir que Garbellini es la persona que le “pusieron” y que “maneja todo lo que es la caja mía”. Los dos acusados que le siguieron a Grant en la ronda de indagatorias que se realizó este martes, Luciana Ferrari y Federico Santich, optaron por no declarar. Entre este miércoles y viernes se completa la primera tanda de 15 citaciones que tuvo el caso que involucra al presidente Javier Mieli y a su hermana Karina. Apenas culmine esta etapa, la Justicia avanzará con nuevas convocatorias. El eje serán los involucrados en el circuito del dinero que se obtuvo de forma ilegal en la ANDIS.