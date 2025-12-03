Tras el traspaso de un diputados entrerriano a La Libertad Avanza (LLA) y la salida de tres legisladores catamarqueños del bloque de Unión por la Patria (UxP), el presidente Javier Milei celebró en sus redes sociales que su partido se convirtió en la primera minoría de la Cámara de Diputados. Este miércoles habrá una sesión preparatoria donde jurarán los 127 representantes elegidos en las últimas elecciones. A partir de las 11 se aceptarán las renuncias y desde las 13 comenzarán las juras de los nuevos legisladores.
Milei festejó ser primera minoría en Diputados y hoy juran legisladores electos
En VIVO - Actualizado hace 29 minutos
El diputado de Entre Ríos Francisco Morchio se pasó a LLA y le dio la primera minoría al partido de los Milei. Los legisladores de Catamarca Fernanda Ávila, Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega ya habían decidido dejar a UxP con tres bancas menos. "Primera minoría confirmado", lanzó el Presidente en redes.
Hace 26 minutos
Milei subió el salario mínimo menos de 10 mil pesos
El Ejecutivo publicó la nueva escala de incrementos para el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Se oficializó por decreto luego de que fracasara la última reunión del Consejo del Salario.
El gobierno de Milei decretó el nuevo salario mínimo: aumentó menos de 10 mil pesos
Hace 1 hora
Las 16 claves de la reforma laboral de Milei que ya está en el Congreso
El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de reforma laboral que contiene varios cambios, entre ellos tope a las indemnizaciones o su reemplazarlo por un fondo de cese laboral.
Hace 2 horas
Hay crisis aunque el dólar no se dispare
La campaña del “riesgo kuka” y el rescate financiero de Trump evitaron un nuevo salto cambiario, pero abrieron la puerta a un shock sociolaboral y productivo: desde el 27 de octubre se multiplican despidos, cierres de fábricas y un retroceso de la industria cercano al 10% en dos años, que el relato oficial se niega a llamar crisis.
Una ola de despidos y cierres de empresas, como la que se despliega desde el 27 de octubre pasado, el día después del triunfo electoral de Milei.
El día después de las elecciones de medio término empezó a manifestarse con intensidad una crisis que no adquiere esta definición en la narrativa económica tradicional. Esto es así porque la categoría crisis está asociada fundamentalmente a desbordes cambiarios e inflacionarios. Sin embargo, una ola de despidos y cierres de empresas, como la que se despliega desde el 27 de octubre pasado, es una crisis socio productiva de proporciones aunque no se la menciona de esta manera.
Hace 2 horas
La privatización de los trenes: Milei usa al Estado para achicar el riesgo empresario
Un informe muestra que LLA no interrumpió las transferencias y quiere poner a punto el servicio antes de entregárselo a los privados. La ofensiva de las cerealeras para quedarse con el Belgrano Cargas. Doble éxodo: se va el personal jerárquico y los trabajadores jóvenes con alta calificación.
Sin el debate público que se generó en torno a otras privatizaciones, Javier Milei avanza con un plan para reprivatizar los ferrocarriles argentinos, a tres décadas de la gran transformación que llevó adelante el menemismo con la concesión de los principales ramales de trenes en todo el país, que vence en estos meses.
Hace 2 horas
Cambios en la SIDE: echan a Neiffert y lo reemplaza Auguadra
El Gobierno dispuso la salida de Sergio Neiffert al frente de la Secretaría de Inteligencia. En su lugar asumirá Cristian Auguadra, contador público cercano a Santiago Caputo que ya revista en el servicio.
El Gobierno oficializó un cambio en la conducción de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Mediante un comunicado difundido por la vocería oficial, se informó la salida de Sergio Neiffert y la designación de Cristian Ezequiel Auguadra como nuevo titular del organismo.
Hace 2 horas
La cantidad de trabajadores de Rappi se disparó más de 250% en un año
El crecimiento explosivo de repartidores en Rappi hace poner la lupa sobre los efectos de la precarización laboral. El crecimiento récord que enciende la discusión por la calidad del empleo digital y las normativas que regulan este tipo de trabajo.
La cantidad de repartidores inscriptos en la empresa Rappi creció un 252% en un año, al pasar de 40 mil a más de 150 mil. En paralelo, el ticket promedio de orden por parte de los usuarios cayó en términos reales, lo cual devela el doble efecto de la crisis: se precariza el empleo y cae el ingreso de las personas que utilizan este tipo de plataformas.
Hace 3 horas
Coimagate: ex directivo acusó al Nº 2 de Spagnuolo y otros dos indagados no declararon
Roger Grant, ex Coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, fue el primer indagado que declaró y aceptó responder preguntas. Apuntó a su jefe Daniel Garbellini, a quien Spagnuolo describió como al que le pusieron para manejar su “caja”. Luciana Ferrari y Federico Santich optaron por el silencio. Quiénes declaran entre el miércoles y el viernes. Y los nuevos llamados a indagatoria que se perfilan.
Roger Grant, exdirectivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue el primer indagado que declaró en indagatoria y aceptó responder preguntas. Según reconstruyó El Destape, se presentó en los tribunales de Comodoro Py este lunes y apuntó su jefe, Daniel Garbellini, el titular de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Incluir Salud), el sector donde se concentró el sistema de corrupción que descubrió la Justicia. Justamente, en los audios atribuidos a Diego Spagnuolo que se filtraron se le escucha decir que Garbellini es la persona que le “pusieron” y que “maneja todo lo que es la caja mía”. Los dos acusados que le siguieron a Grant en la ronda de indagatorias que se realizó este martes, Luciana Ferrari y Federico Santich, optaron por no declarar. Entre este miércoles y viernes se completa la primera tanda de 15 citaciones que tuvo el caso que involucra al presidente Javier Mieli y a su hermana Karina. Apenas culmine esta etapa, la Justicia avanzará con nuevas convocatorias. El eje serán los involucrados en el circuito del dinero que se obtuvo de forma ilegal en la ANDIS.
Hace 3 horas
El Gobierno incumple dos metas críticas y deberá pedir waiver al FMI
Sin acumulación de reservas y con emisión monetaria del BCRA para financiar al Tesoro, la próxima revisión del acuerdo con el FMI sólo la podrá salvar una orden directa de la administración de Trump que neutralice las críticas del staff. El mercado espera llevarse los dólares en enero y reducir el riesgo argentino.
El Gobierno necesitará pedir dos waiver (perdón) por no cumplir con el Fondo Monetario Internacional en dos aspectos del acuerdo vigente: la acumulación de reservas y la emisión monetaria para financiar al Tesoro, que el mercado observa con especial preocupación para garantizar la estabilidad macroeconómica y la solvencia.