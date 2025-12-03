La advertencia de Jara a Milei si llega a la presidencia de Chile

La candidata presidencial del Partido Comunista de Chile, Jeanette Jara, le ha advertido hace meses al presidente argentino Javier Milei que, de alcanzar la presidencia chilena, ambos países deberán mantener el diálogo diplomático.

"Va a tener que hablar con esta 'zurda de mierda'", lanzó durante una entrevista con El País en julio al ser consultada sobre cómo sería su relación con los presidentes de la derecha como Milei, quien en varias ocasiones se ha manifestado en contra de dialogar con presidentes de izquierda.

En ese sentido, la candidata remarcó sobre el mandatario argentino: "Si él quiere a su país como yo quiero al mío, y somos vecinos, vamos a tener que efectivamente mantener el diálogo diplomático que corresponda".

Jeanette Jara le remarcó a Javier Milei que Chile y Argentina deberán mantener relaciones diplomáticas

Si bien, aseguró que mantendrá relaciones con todos los países, remarcó que no suavizará sus posiciones. En la misma línea, se refirió a las relaciones con Estados Unidos y el gran rol que juega en la geopolítica global Donald Trump. "Lamento que estemos en manos de un presidente elegido por su país, y por eso lo respeto, pero que está promoviendo una Guerra Comercial de consecuencias aún impredecibles. En mi caso, por más que discrepe de su forma de pensar y de actuar, como representante del Estado de Chile voy a mantener las relaciones diplomáticas que correspondan", aseguró.

Elecciones en Chile: qué dicen las últimas encuestas

A menos de dos semanas del balotaje del próximo 14 de diciembre las encuestas posicionan a José Antonio Kast como el próximo presidente de Chile. La consultora AtlasIntel, reconocida internacionalmente por haber anticipado con precisión matemática el triunfo de Javier Milei en 2023, publicó en noviembre el relevamiento realizado en colaboración con Bloomberg que proyecta una gran polarización para la segunda vuelta.

El concreto el líder del Partido Republicano obtendría el 56,9%, mientras que Jara se quedaría solo con el 35,0%. La diferencia de casi 22 puntos a semanas de la elección sugiere que la oposición se quedaría con la presidencial, ya que son cifras difíciles de revertir en poco tiempo.

Antonio Kast se posiciona en las encuestas como el favorito para ganar el balotaje del 14 de diciembre

La encuesta, incluso, reveló que si se proyectan los votos válidos (descartando blancos y nulos, que es como se cuenta oficialmente el día de la elección), la brecha entre los candidatos se agrada más: 61,9% para Kast contra un 38,1% para la candidata del oficialismo.