Barcelona vs. Atlético Madrid de Julián Álvarez: hora, TV en vivo y streaming online

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez buscará acortar distancias en la pelea por el título cuando visite al Barcelona este martes 2 de diciembre del 2025 en el Spotify Camp Nou, en un duelo correspondiente a la jornada 15 de La Liga. Los dirigidos por Diego "Cholo" Simeone llegan con una racha extraordinaria de seis victorias consecutivas en el campeonato español y se ubican a solo tres puntos del líder, mientras que los culés intentarán aprovechar su condición de máximos goleadores del torneo con 39 tantos para consolidarse en la cima de la tabla.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Atlético de Madrid y Barcelona, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Barcelona y Atlético de Madrid?

El partido entre Atlético de Madrid y Barcelona por la jornada 15 de LaLiga se jugará este martes 2 de diciembre de 2025, a partir de las 17 horas (hora argentina) en el Spotify Camp Nou de Barcelona. El encuentro será transmitido en vivo por DSports y podrá verse también vía streaming a través de DGO+. El árbitro principal del partido será Ricardo De Burgos.

El conjunto colchonero llega a este encuentro tras una impresionante racha de seis victorias consecutivas en La Liga que lo ha catapultado hasta la cuarta posición de la tabla. Los de Simeone se encuentran a solo tres puntos del líder Barcelona, lo que convierte este duelo en una oportunidad de oro para seguir escalando posiciones y meterse de lleno en la pelea por el campeonato.

El Atlético viene de superar 2-0 al Real Oviedo en el Metropolitano, con un doblete de Alexander Sorloth en el primer tiempo. Esa victoria permitió a Diego Simeone igualar a la leyenda del Real Madrid, Miguel Muñoz, en el segundo lugar de la lista histórica de entrenadores con más victorias en La Liga, con 323 triunfos. El técnico argentino buscará su victoria número 324 en este compromiso ante los azulgranas.

En total, el Atlético acumula siete victorias consecutivas en todas las competiciones desde aquella dura derrota 4-0 ante Arsenal en la Champions League el 21 de octubre. Además, los rojiblancos cuentan con la defensa conjuntamente más sólida de La Liga, un dato que podría resultar clave ante el ataque más prolífico del torneo. Previo al duelo contra el Oviedo, el conjunto madrileño había derrotado 2-1 al Inter de Milán en la Champions League.

Por su parte, Barcelona llega a este partido como líder de La Liga tras 14 jornadas disputadas. El conjunto de Hansi Flick ha cosechado 11 victorias, un empate y dos derrotas en el campeonato español, y se mantiene en lo más alto de la tabla por encima del Real Madrid. Los culés son el equipo más goleador del torneo con 39 tantos anotados, una cifra que refleja su potencial ofensivo.

Los azulgranas vienen de superar 3-1 al Deportivo Alavés en el Camp Nou, en un partido que tuvo un inicio sorpresivo. El Barcelona encajó un gol a los 43 segundos, el más temprano que reciben en La Liga en dos años, pero logró reaccionar con goles de Lamine Yamal y un doblete de Dani Olmo. Con ese resultado, el equipo catalán extendió su racha invicta ante el Alavés a 16 partidos de liga (14 victorias y 2 empates), y se mantiene con cuatro victorias consecutivas en el campeonato desde la derrota en El Clásico ante el Real Madrid a finales de octubre.

Este encuentro tiene condimentos especiales más allá de la tabla de posiciones. Se trata de un partido que fue adelantado desde enero debido a la disputa de la Supercopa de España. Además, el historial reciente favorece ampliamente al Barcelona, que ha ganado siete de los últimos ocho enfrentamientos de liga entre ambos equipos. Sin embargo, el precedente más reciente le pertenece al Atlético: en diciembre de 2024, los colchoneros se impusieron 1-0 como visitantes en el Camp Nou con un gol agónico de Alexander Sorloth en el minuto 96. Los de Simeone buscarán repetir esa hazaña y lograr dos victorias consecutivas como visitante ante los culés en La Liga.

Formaciones probables de Barcelona y Atlético Madrid

Barcelona: Iñaki Peña; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri González; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Robert Lewandowski.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Johnny Cardoso; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Samuel Lino; Julián Álvarez.

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, deberá lidiar con varias ausencias para este compromiso crucial. El portero Marc-André ter Stegen y el mediocampista Gavi continúan lesionados y no estarán disponibles. A ellos se suma Fermín López, quien se perderá un segundo partido consecutivo debido a una lesión en la pantorrilla. Ronald Araujo es baja para el encuentro tras perderse el partido ante el Alavés por motivos personales. Tampoco estará Frenkie de Jong por un proceso febril.

Se espera que Eric García esté disponible pese a haber sido sustituido al medio tiempo en el partido del sábado. El técnico alemán podría realizar algunos cambios respecto al encuentro anterior, con los ingresos de Jules Koundé, De Jong y Pedri al once titular, en busca de mayor solidez y control en el mediocampo ante un rival de la jerarquía del Atlético.

Por el lado de Atlético de Madrid, Simeone también tiene algunas bajas que considerar. Marcos Llorente se perderá un tercer partido consecutivo debido a una lesión en el muslo, mientras que el defensor Robin Le Normand es duda para este importante compromiso liguero, ya que continúa recuperándose de una lesión de rodilla que sufrió en la victoria de Champions League ante Union Saint-Gilloise a principios de noviembre.

El Cholo realizó varios cambios en el partido del fin de semana ante el Oviedo, y se espera que recupere a varios titulares para este duelo de alta exigencia. José María Giménez, Matteo Ruggeri, Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Giuliano Simeone podrían regresar al once inicial. Koke también está previsto que ingrese en el mediocampo colchonero. En el ataque, Julián Álvarez sería el elegido para liderar la ofensiva por delante de Alexander Sorloth, pese a que el noruego anotó un doblete en el último partido de liga.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: ficha técnica