Para pegarle a Tapia, Patricia Bullrich metió en el medio a Lionel Messi.

Con tal de continuar en la cruzada contra la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia, Patricia Bullrich involucró a Lionel Messi en este conflicto que ya es público. La ministra de Seguridad de la Nación mencionó al capitán de la Selección Argentina, en medio de la batalla que libra el gobierno de Javier Milei en La Libertad Avanza con la Asociación del Fútbol Argentino.

Durante la entrevista con el periodista Pablo Rossi en A24, la experonista y exmacrista se refirió a la actualidad del delantero de 38 años, que se desempeña en Inter Miami de Estados Unidos. Es que el astro rosarino es amigo del mandamás de la máxima entidad del fútbol nacional y así lo hace saber con sus imágenes permanentes en las redes sociales.

Bullrich mencionó a Messi, en pleno conflicto entre el gobierno de Milei y la AFA: "Me gustaría"

Cuando Rossi le destacó a la funcionaria que el crack que brilló en Barcelona y PSG "se saca fotos con Tapia y parece apoyarlo", al mismo tiempo le consultó si "el gobierno hace cálculos con esas figuras". Al instante, la política de ultraderecha le respondió: "Bueno, me gustaría saber hasta cuándo... No sé, no sé, quiero ver qué pasa el 5 (de diciembre) cuando se haga el sorteo (del Mundial 2026)".

"Quiero ver si eso que se plantea de que Messi es tan amigo (de Tapia)... Me gustaría verlo, tengo dudas porque Messi siempre ha sido una persona que cuando ha visto que hay algo rato, se ha alejado", expresó Bullrich. Igualmente, aclaró que "es una intuición" y profundizó: "No tengo ninguna información, ninguna, pero tengo una intuición".

Por último, recordó que Messi se sacó fotos con "Chiqui" Tapia "en reiteradas oportunidades" porque "se ve que han construido una relación, han estado durante todo este tiempo en la Selección y eso genera relaciones". "Ahora, me gustaría ver si ya en el medio de tantos temas que involucran escándalos de este tipo, Messi se mete en el medio o se corre", concluyó.

Bullrich descartó intervenir la AFA.

Chiqui Tapia redobló la apuesta por la AFA vs. Milei: "Me quedan muchos años más"

Después de varias idas y vueltas a través de comunicados y de tuits, finalmente el presidente de la AFA, Tapia rompió el silencio y se defendió de las críticas redoblando la apuesta. En este sentido, el mandatario de la AFA recordó que hace nueve años está en la Asociación del Fútbol Argentino y que durante su estadía, en el país pasaron "tres presidentes y quedan muchos años más".

En la entrega de premios de Alumni, el presidente de la AFA redobló la apuesta ante las críticas, los comentarios y los dichos tanto del Gobierno Nacional, a través de Federico Sturzenegger y Milei, pero también de los medios de comunicación. "No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir y me quedan muchos años más. No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran", aseguró.