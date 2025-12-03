Dónde es el Sorteo del Mundial 2026 y a qué hora es

El sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes en Estados Unidos. La FIFA definirá los grupos del primer Mundial con 48 selecciones en una ceremonia que marcará el inicio de la cuenta regresiva para la Copa del Mundo. Los fanáticos de todo el mundo podrán seguir el evento en vivo a través de múltiples plataformas de transmisión.

La ceremonia representará un momento histórico para el fútbol mundial. Argentina conocerá sus rivales de la fase de grupos junto a las otras 41 selecciones ya clasificadas. El sorteo determinará la composición de los 12 grupos que integrarán la primera fase del torneo más importante del planeta.

Lugar y horario del sorteo

El sorteo se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C. La ceremonia comenzará a las 14:00 horas de Argentina, Uruguay y Chile. Para otros países de la región, el evento arrancará a las 12:00 en Colombia, Ecuador y Perú, mientras que en México será a las 11:00 de la mañana.

El Centro Kennedy fue elegido como sede por ser uno de los recintos culturales más emblemáticos de Estados Unidos. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente estadounidense Donald Trump anunciaron juntos la elección de este lugar histórico. La transmisión del evento estará disponible en el sitio web oficial de FIFA y en su canal de YouTube, además de canales deportivos de cada país.

Los bombos y equipos clasificados

Los 42 equipos ya clasificados fueron distribuidos en cuatro bombos según el ranking FIFA de noviembre. El Bombo 1 incluye a los tres países anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos) junto a las nueve mejores selecciones del mundo: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Los anfitriones tendrán un tratamiento especial durante el sorteo. México será identificado con una pelota verde y quedará ubicado como A1, Canadá con pelota roja como B1, y Estados Unidos con pelota azul como D1. El resto de los bombos se completó con selecciones como Colombia, Uruguay, Croacia y Marruecos en el Bombo 2.

El Bombo 4 incluirá equipos como Jordania, Cabo Verde, Ghana y Haití, además de seis plazas que se definirán en marzo de 2026. Cuatro cupos saldrán del repechaje europeo que disputarán 16 selecciones, mientras que dos plazas más se determinarán en el torneo clasificatorio intercontinental que se jugará en México.

Calendario y próximos pasos

La FIFA presentará el calendario completo con sedes y horarios el sábado 6 de diciembre a las 13:00 horas de Argentina. La transmisión especial incluirá análisis de leyendas del fútbol y reacciones de los equipos clasificados. Durante este evento se conocerán los estadios y horarios específicos de cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos.

Estados Unidos será la sede principal del torneo con 78 encuentros programados. México y Canadá albergarán 13 partidos cada uno en sus respectivos territorios. La inauguración del Mundial 2026 está programada para el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, mientras que la final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El sorteo incluirá reglas especiales para garantizar el equilibrio competitivo. España y Argentina, las dos mejores selecciones del ranking FIFA, serán ubicadas en cuadros opuestos para que solo puedan enfrentarse en una hipotética final. El mismo criterio se aplicará para Francia e Inglaterra, tercera y cuarta del ranking mundial.

Los grupos no podrán tener más de dos selecciones europeas ni equipos de la misma confederación, excepto UEFA. Cada zona contará con al menos una selección europea para distribuir equitativamente a los 16 representantes del Viejo Continente. El formato establecido busca asegurar las mejores condiciones para todos los equipos y facilitar que los aficionados puedan ver los partidos según sus zonas horarias.