Más de 700 muertos por las inundaciones y corrimientos de tierra en Indonesia

Rescatistas caminan por el barro mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en una zona afectada por las mortales inundaciones repentinas tras las fuertes lluvias en Palembayan, en la provincia de Sumatra Occidental, Indonesia

El número de muertos por las inundaciones y corrimientos de tierra en la isla indonesia de Sumatra ascendió el martes a 708, según informó la agencia de catástrofes, mientras las autoridades se apresuraban a reparar las infraestructuras y distribuir ayuda en las zonas aisladas.

En una rueda de prensa celebrada a última hora del martes, la agencia dijo que 708 personas habían muerto desde la semana pasada, una cifra inferior a las 753 que había publicado en su página web a primera hora del día. No explicó el motivo de la discrepancia.

Cerca de 900 personas han muerto en las inundaciones y corrimientos de tierra que han causado estragos en Indonesia, Malasia y Tailandia, tras meses de condiciones meteorológicas adversas y mortales en el sudeste asiático, incluidos los sucesivos tifones que azotaron Filipinas y Vietnam y que se sumaron a las frecuentes y prolongadas inundaciones en otros lugares.

Expertos en medio ambiente y autoridades locales han afirmado que la deforestación de Sumatra ha provocado un número desproporcionado de víctimas mortales.

La agencia indonesia de catástrofes dijo que los equipos de rescate priorizaban la distribución de ayuda por tierra, mar y aire, despejando las carreteras bloqueadas y reparando las infraestructuras dañadas.

“Esperamos poder acelerar la distribución logística”, dijo el portavoz Abdul Muhari.

Con información de Reuters