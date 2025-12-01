Qué series ver en Netflix en diciembre 2025: el TOP 10 de las más vistas

En diciembre de 2025, Netflix despliega un catálogo variado que combina thrillers psicológicos, dramas históricos, true crime y producciones argentinas que siguen ganando fuerza en la región. Con estrenos recientes y títulos que regresan al centro de la conversación, la plataforma ofrece una selección ideal para maratonear durante las fiestas. A continuación, diez series recomendadas para este mes, cada una con su propia identidad y tono narrativo.

La bestia en mí. Miniserie de suspenso centrada en una escritora que empieza a desconfiar de su nuevo vecino. Lo que comienza como una curiosidad cotidiana se transforma en un enfrentamiento psicológico donde las manipulaciones, los secretos y la tensión constante marcan el ritmo de la historia.

Stranger Things. El fenómeno global continúa siendo una de las producciones más elegidas. Con su mezcla de aventura, terror y nostalgia ochentosa, sigue a un grupo de adolescentes que enfrenta fuerzas sobrenaturales que ponen en peligro a su pueblo. Es un clásico moderno que sigue ampliando su universo capítulo tras capítulo.

El último samurái en pie. Serie japonesa ambientada en la era Meiji. Narra el recorrido de un exsamurái obligado a superar pruebas brutales para proteger a su familia mientras Japón abandona sus tradiciones. Combina acción, drama histórico y reflexiones sobre el honor en tiempos de cambio. MÁS INFO Disney+ Estrenos Disney+ en diciembre 2025: las películas y series que llegan

El cuco de cristal. Basada en la novela de Javier Castillo, sigue a una médica que, tras recibir un trasplante de corazón, inicia la búsqueda del pasado de su donante. La investigación la lleva a un pueblo marcado por desapariciones y secretos familiares que resurgen con fuerza.

Tú siempre estuviste ahí. Dos mujeres intentan escapar de un matrimonio violento planificando un asesinato. Pero un testigo inesperado altera todos sus planes. Un thriller tenso que explora decisiones extremas, alianzas frágiles y consecuencias irreversibles.

Envidiosa. Comedia-drama argentina que narra la crisis de una mujer que busca reinventarse mientras observa cómo sus amigas avanzan en sus vidas. Con humor ácido y matices emocionales, retrata vínculos, autoestima y cambios personales.

Delhi Crime. Serie basada en hechos reales que sigue el trabajo de una unidad policial enfrentada a crímenes de alto impacto. Directa, cruda y con fuerte carga social, destaca por su realismo y su mirada sobre la justicia. MÁS INFO HBO Max HBO Max confirmó los estrenos de 2026: las películas y series que se vienen

Los dueños del juego. Drama sobre el mundo corporativo y las disputas de poder que moldean la vida de sus protagonistas. Traiciones, ambiciones y estrategias marcan una historia donde el éxito siempre exige un precio.

50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa. Miniserie documental que reconstruye el crimen que sacudió a la Argentina. Con testimonios y reconstrucciones, ofrece una mirada profunda sobre su impacto judicial y social.