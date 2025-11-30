Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, habló a corazón abierto.

Majo Riera reveló detalles de los momentos difíciles que atravesó su familia en los últimos años y, dado que es la madre de Lali Espósito, sus dichos tuvieron repercusión en los medios. La productora se refirió al diagnóstico que le cambió la vida y al camino de una sobrina -prima de la cantante- por esa misma enfermedad.

La mamá de Lali Espósito fue diagnosticada en 2020 de cáncer de mama y, en diálogo con María Laura Santillán, se refirió a cómo recibió aquella noticia sobre su salud y cómo repercutió en su vida familiar. "Veníamos de vivirlo con mi sobrina Virginia, a quien le diagnosticaron cáncer de mama a los 26 años. Hija de mi hermano y para mí como una hija también, ninguno de mis hijos se parece tanto físicamente como Virginia a mí", comenzó Majo Riera, quien superó la enfermedad en 2021.

"A Virginia la diagnosticaron cuando tenía 26 y falleció en el 2019 cuando tenía 30. Y eso fue un tsunami para toda la familia, para los hijos de mi hermana, para mi hermano y mi cuñada, para sus hijos y para los míos. Y cuando me enteré que tenía cáncer, lo primero que pensé es en cómo se lo iba a decir a mi hermano. Mi hermano venía de atravesar eso y mi cuñada también estaba diagnosticada", agregó la mamá de Lali Espósito. Y sumó: "Lo que vivió Virginia fue devastador, cuatro años de una lucha con dignidad que nos dejó a todos una enseñanza. Creo que me allanó el terreno, porque cuando me tocó yo ya había visto todo lo que pasaba y sabía lo que quería y lo que no quería. De hecho, hablé con mi oncóloga y le dije: si me tengo que sacar la mama, no quiero que me pongan expansores. Yo tenía otra edad, tenía 53 años".

El día que Lali Espósito se refirió a la partida de su prima en público

"La vida es muy extraña. Muy enreverada y misteriosa. Golpea y abraza. Evidentemente hay que vivir al máximo. Aprovecharlo todo. Parece simple, pero ya sabemos que no lo es. Buena vibra y salud para todos. Para los míos. Mi familia. Mis amores", escribió Espósito en un posteo de redes. Y siguió: "Para ustedes que me acompañan en esta vida que tengo y que agradezco profundamente. Propaguemos amor. La energía es clave para salir adelante de todo. Pienso y pido al universo por mi prima fuerte y hermosa Vir".