La madre de Lali Espósito enloqueció a los fans al mostrar una reliquia de la cantante: "Lo que nos costó comprar esto"

Lali Espósito compartió una publicación de redes de su madre.

Lali Espósito fue noticia en las últimas semanas por el lanzamiento de su colaboración musical con la banda Miranda!, para cuyo videoclip utilizaron un artículo que la madre de la artista tenía guardada desde hacía más de una década. En una historia de Instagram, Majo Riera -mamá de Espósito- dio a conocer cuánto les costó en su momento adquirir esa pieza.

La intérprete de canciones como Disciplina, Fanático y Boomerang comenzó su carrera como cantante solista en 2013, después de la separación de la banda Teen Angels, derivada del programa que protagonizó durante cuatro años en Telefe, Casi Ángeles. En ese momento, para el videoclip de su primera canción -A Bailar- la producción de Lali compró una cortina de lentejuelas plateadas y esa es la pieza que la madre de la artista guardó todo este tiempo.

"Bueno, para todos los que me preguntaron, acá está la famosa tela de A Bailar, que me piden que la sortee. Algún día algo haremos, seguiremos usándola. Primer videoclip señores. No teníamos un mango, si supieran lo que nos costó comprar esto. Acá está, una reliquia", comentó Majo Riera mientras mostraba la tela en cuestión. Esto se dio después de que Lali mostrara el artículo desde la grabación del video de Mejor Que Vos -su reciente hit con Miranda!- y contara que era el mismo que se usó en clip de A Bailar.

Nueva fecha de Lali Espósito para Vélez 2025: los precios

Para el nuevo show del 6 de septiembre, las entradas ya están a la venta en Enigma Tickets y se puede abonar en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Galicia Visa. Los precios de las entradas varían según la ubicación y oscilan entre los siguientes montos:

Campo delantero: $75.000

Campo trasero: $35.000

Platea preferencial norte: $70.000

Platea preferencial sur: $70.000

Platea norte: $55.000

Platea sur: $55.000

Platea alta norte: $45.000

Platea alta sur: $45.000

Lali Espósito, sobre el odio de Milei hacia ella y María Becerra

"Es espantoso, está mal. Está muy mal que eso pase. Pero bueno, yo creo ser siempre respetuosa, es raro que me saquen a mí de mis casillas y mi madre me retaría si fuera una mina irrespetuosa", comentó Espósito sobre los agravios del presidente. En ese momento, el periodista de Puro Show le recordó que recientemente Milei la nombró otra vez como "Ladri Depósito" y ella soltó: "Sí, al pedo aparte, tenía tanto para decir siendo el Presidente, es rarísimo que tenga ganas de mencionarme a mí que soy una cantante. Yo sé quién soy, no me gusta estar en boca de un primer mandatario de esa manera, con falacias y cosas que son violentas de hecho. Pero bueno, es una época en la que se va contra eso, contra algunos discurso de odio".

El llamativo descargo de Esteban Trebucq sobre Lali Espósito

"A mí me gusta la gente que se la juega. En este punto la banco a Lali Espósito. A mí la descalificación no me gustan. A mi el tema de 'Lali Depósito' no me gusta, es más yo cometí un error y le pedí disculpas", comentó el periodista en Bondi.