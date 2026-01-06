Clásico argentino para la merienda: cómo hacer torta de dulce de leche y coco

Uno de los grandes clásicos argentinos para la merienda es la torta de dulce de leche y coco. Se trata de una preparación riquísima, fácil de hacer y bastante rendidora. Conocé la receta de cocina para prepararla paso a paso.
Receta de torta de dulce de leche y coco: cómo prepararla paso a paso
El influencer Juan Pato (@juanpato.cuk) compartió en Instagram la receta para preparar la icónica torta de coco y dulce de leche, una gran opción para llevar a las reuniones familiares o de amigos. Se trata de un postre que debe hacerse con masa sablé, pero no por eso es complicado. Si bien se necesita paciencia para el proceso, asegura un resultado muy rico.
Ingredientes
Para la masa
- Manteca pomada 150g.
- Ralladura de naranja 1u.
- Azúcar 150g.
- Huevo 1u.
- Sal c/n.
- Harina 0000 275g.
Para el relleno
- Dulce de leche 800g.
- Sal 1cdita.
- Huevo 1u.
- Yemas 3u.
- Azúcar 200g.
- Esencia de vainilla c/n.
- Coco rallado 250g.
Preparación paso a paso
- Batir la manteca pomada junto a la ralladura de naranja y el azúcar hasta que creme, es decir, hasta que se ponga más blanca y aireada.
- Añadir el huevo previamente batido en tres partes mientras batís. Una vez listo, sumar una pizca de sal y toda la harina. Integrá 20 segundos en la máquina y el resto a mano con la técnica de fresado (aplastar y empujar con la palma de la mano, sin amasar).
- Llevar la masa a enfriar envuelta en un film por media hora, estirar entre dos papeles manteca y devolver al frío.
- Cortarla para el molde que vayas a usar y volvé a enfriarla. Después, poner la base de la masa sobre una placa y el molde alrededor, engrasado con fritolín.
- Volvé a llevarla al frío y asegurate de que esté bien congelada antes de sumarle el relleno.
- Para el relleno mezclá el dulce de leche con la sal y colocalo sobre la masa cruda de forma pareja. Reservar.
- Por otro lado, mezclar el resto de los ingredientes en un bowl y verterlo de forma pareja arriba del dulce de leche.
- Hornearla a 180° hasta que la capa de coco esté bien dorada. Dejar enfriar antes de servir.