Clásico argentino para la merienda: cómo hacer torta de dulce de leche y coco

Uno de los grandes clásicos argentinos para la merienda es la torta de dulce de leche y coco. Se trata de una preparación riquísima, fácil de hacer y bastante rendidora. Conocé la receta de cocina para prepararla paso a paso.

Receta de torta de dulce de leche y coco: cómo prepararla paso a paso

El influencer Juan Pato (@juanpato.cuk) compartió en Instagram la receta para preparar la icónica torta de coco y dulce de leche, una gran opción para llevar a las reuniones familiares o de amigos. Se trata de un postre que debe hacerse con masa sablé, pero no por eso es complicado. Si bien se necesita paciencia para el proceso, asegura un resultado muy rico.

Ingredientes

Para la masa

Manteca pomada 150g.

Ralladura de naranja 1u.

Azúcar 150g.

Huevo 1u.

Sal c/n.

Harina 0000 275g.

Para el relleno

Dulce de leche 800g.

Sal 1cdita.

Huevo 1u.

Yemas 3u.

Azúcar 200g.

Esencia de vainilla c/n.

Coco rallado 250g.

Preparación paso a paso