Receta infalible para el calor del verano: cómo hacer tarta de frutillas sin horno

A pesar del extremo calor, en verano también se pueden disfrutar de postres dulces ricos. Una gran opción es la tarta de frutillas ya que existe una receta de cocina para poder prepararla fácil, rápido y sin tener que prender el horno.

Receta paso a paso para hacer una tarta de frutillas sin horno

La cocinera y pastelera Fer Gigliello (@fergigliello en Instagram) compartió su versión para hacer la clásica tarta de frutillas sin horno, pero igual de rica. Se trata de una preparación clave para disfrutar en el verano porque es fresca, liviana y no hay que aumentar la temperatura de la casa al hacerla.

Ingredientes

Para base:

Galletitas 200 gr.

Manteca derretida 100 gr.

Relleno:

Queso crema 300 gr.

Ralladura de 1 limón.

Crema de leche 200 ml.

Azúcar impalpable 5 cdas.

Frutillas 200 gr.

Decoración

250 ml de crema de leche.

2 cdas y media de azúcar impalpable.

Preparación paso a paso

Mixear las galletitas y mezclarlas con la manteca derretida. Usar la mezcla para armar la base en el molde que prefieras. Llevar a la heladera. Mientras se enfría la base, podés preparar el relleno. Cortá las frutillas y mixealas hasta que la pulpa quede bien triturada. Si no te gustan las semillas podés colarla. Reservar. En un bol mezclar el queso crema, la ralladura de limón, la crema y batir. Sumar la pulpa de frutilla. Cuando la base ya está dura por el frío podés desmoldarla y volcarle la preparación de frutilla. Llevarla a la heladera hasta que quede firme. ¡Y listo! podés decorarla con la crema chantillí.

La tarta de frutillas es una opción fácil y fresca para preparar en el verano

Consejo para que el relleno quede más firme

La pastelera explicó que si querés que tu relleno quede más firme podés agregarle gelatina sin sabor durante la preparación. Solo tenés que seguir los siguientes pasos: