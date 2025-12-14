Receta clave para el verano: el postre sencillo y sin horno que deberías preparar

Llega el verano y, en medio del calor, es clave tener recetas sencillas que no requieran horno. Por suerte, existe la tarta de la abuela, una preparación tradicional con chocolate, galletitas y crema muy fácil para comer algo rico y fresco.

La receta para el verano: cómo hacer la tarta de la abuela paso a paso

La influencer culinaria Paulina Cocina compartió la receta clásica y muy fácil para hacer la tarta de galletas de la abuela. Se puede preparar con ingredientes económicos y es una opción rica y bastante rendidora para disfrutar en familia, perfecta para comer algo dulce en días de altas temperaturas porque no requiere horno y es un postre más que fresco.

Ingredientes

2 paquetes de galletas maría

500 ml de leche tibia (se puede saborizar con café, cacao o canela)

2 tazas de crema pastelera (si es casera mejor)

200 g de chocolate negro para taza

100 g de manteca

Cacao en polvo o frutos secos para decorar (opcional)

Cómo hacer la tarta de la abuela paso a paso

Si la crema pastelera es casera es importante dejar enfriar antes de usar. Primero, mezclar el chocolate negro con la mantequilla a baño maría o en el microondas y dejar entibiar un poco. En un molde rectangular poner una capa de galletitas, previamente mojada en leche tibia sin que se deshagan. Cubrir las galletitas con una capa de crema pastelera y, luego, con una capa de chocolate derretido. Repetir el proceso hasta llenar el molde o terminar los ingredientes. Espolvorear con cacao en polvo por encima o frutos secos como almendras fileteadas. Dejar reposar la tarta en la heladera durante al menos 4 horas. ​​​​​

La tarta de la abuela es un postre rico y rendidor, ideal para las juntadas familiares

lo mejor es dejarla toda la noche para que los sabores se mezclen perfectamente y servila bien fría. Podés jugar con la presentación y sumar frutos secos, chocolate rallado o frutas.

Los consejos de Paulina Cocina para hacer la mejor "tarta de la abuela"

Para que la tarta de galletitas quede rica es necesario tener en cuenta ciertas claves como: