Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el domingo 14 de diciembre

El domingo comienza con cielo cubierto, ambiente templado y una mínima prevista de 17 grados.

La jornada del domingo se presenta marcada por una fuerte inestabilidad atmosférica, con variaciones previstas en el desarrollo del día. El clima en Córdoba mostrará condiciones propias de un sistema húmedo y activo, mientras el pronóstico del tiempo anticipa un escenario dinámico y con eventos que se intensificarán con el correr de las horas. El clima mantendrá características templadas y un cielo cambiante.

Pronóstico del tiempo: temperaturas y condiciones generales para el domingo

El domingo comenzará con un ambiente cálido a templado y un cielo cubierto desde las primeras horas. La temperatura mínima prevista será de 17°, lo que permitirá un inicio fresco en comparación con jornadas previas, aunque todavía dentro de un contexto húmedo e inestable.

La máxima alcanzará los 21°, generando un día de escaso ascenso térmico debido a la presencia sostenida de nubes y a la probabilidad elevada de precipitaciones. Este comportamiento se alinea con el predominio de un sistema frontal que mantendrá la temperatura sin grandes oscilaciones durante toda la jornada.

El viento soplará desde el sector sur a unos 8 km/h, aportando circulación moderada sin un impacto significativo en la sensación térmica. El aire húmedo continuará siendo protagonista y favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas aisladas en distintos momentos del día.

Clima en Córdoba: tormentas y chaparrones durante la mañana

La mañana estará dominada por condiciones de inestabilidad marcadas. El clima en Córdoba presentará probabilidades de lluvia que alcanzan el 90%, con posibilidad de tormentas y chaparrones aislados en sectores del área metropolitana y zonas cercanas. La presencia de nubosidad densa reducirá la luminosidad y mantendrá un ambiente húmedo desde temprano.

Estas precipitaciones matinales podrían variar en intensidad, alternando entre tormentas breves y chaparrones intermitentes. La combinación de humedad alta, baja amplitud térmica y viento suave favorecerá la persistencia de este patrón atmosférico hasta el mediodía.

La temperatura máxima alcanzará los 21 grados, con escaso ascenso térmico debido a la nubosidad y las lluvias

Cómo seguirá el clima en la tarde y noche del domingo 14 de diciembre

Hacia la tarde, la inestabilidad continuará siendo la característica principal. El pronóstico del tiempo indica que las lluvias seguirán presentes, con posibilidad de extenderse hasta la noche. La probabilidad elevada de precipitaciones se mantendrá durante todo el tramo final del día, reforzada por la acción del sistema frontal que avanza sobre la región.

La temperatura no registrará cambios significativos y permanecerá dentro del rango templado. El clima se sostendrá con nubosidad compacta, ambiente saturado de humedad y condiciones que favorecerán la continuidad de chaparrones y tormentas aisladas. La estabilidad atmosférica no logrará imponerse durante el domingo, lo que derivará en un cierre de jornada cargado de humedad y precipitaciones recurrentes.

La combinación de temperaturas moderadas, nubes persistentes y lluvias intermitentes dará forma a un domingo con características totalmente distintas a las jornadas calurosas previas, configurando un escenario típico de transición hacia un período más húmedo e inestable.