Chau Racing: los 7 jugadores que se van en 2026 tras perder la final ante Estudiantes

Racing perderá a varios jugadores en el 2026, después del golpazo que significó la final que se le escapó frente a Estudiantes de La Plata. El equipo dirigido por Gustavo Costas, que todo indica que continuará como entrenador, sufrirá algunas bajas fundamentales de cara a un año en el que participará en la Copa Sudamericana, un objetivo que sabe a poco luego del muy buen 2025 que tuvo la "Academia".

La dirigencia comandada por el presidente Diego Milito, con Sebastián Saja como director deportivo, tendrá que trabajar muchísimo para no desmembrar el plantel profesional en el próximo mercado de pases. Otra tarea clave será contratar refuerzos de jerarquía, algo que no se consiguió en las últimas dos oportunidades. Como sea, hay piezas importantes del cuadro de Avellaneda que le dirán adiós en breve a la institución.

Los 7 jugadores que se van de Racing en 2026

Gabriel Arias

El arquero y capitán de 38 años, ganador de seis títulos en este club, ya le comunicó oficialmente a la dirigencia que se marcha. De hecho, tuvo su gran despedida frente a Tigre como local, por los cuartos de final, ante la ovación de todo el "Cilindro". Otros equipos del fútbol argentino lo quieren y ya realizaron sondeos por "Gaviota".

Santiago Quirós

El zaguero central juvenil no tuvo continuidad a lo largo del 2025 y todo indica que se irá a préstamo en busca de minutos. El zurdo de 22 años, surgido en las divisiones inferiores, puede desempeñarse como central o lateral izquierdo y quedó demasiado relegado en la consideración del cuerpo técnico.

Ignacio Rodríguez

El ex Banfield llegó en enero pasado como recambio de Gabriel Rojas como carrilero izquierdo, pero casi nunca funcionó y tampoco lo hizo bien como mediocampista. Es muy probable que se aleje y busque otros horizontes, ya sea a préstamo o por una venta. Fue uno de los fichajes fallidos de la actual gestión.

Facundo Mura

El lateral derecho de 26 años termina su contrato el 31 de diciembre y, si bien aún no oficial, no continuará en la institución. El atraso salarial, que viene desde el mandato anterior de Víctor Blanco, fue un factor determinante en este sentido. Si bien la dirigencia actual le ofreció una importante mejora con un retroactivo por el mencionado atraso, el defensor tendría un preacuerdo verbal con el Inter Miami de Lionel Messi para firmar en libertad de acción.

Los jugadores que se van de Racing en 2026 tras perder la final contra Estudiantes.

Martín Barrios

El mediocampista de contención uruguayo perdió mucho terreno en la cabeza de Costas, ya que no tuvo rodaje en el último semestre y se despedirá. Además, liberará un cupo de extranjero y Racing iría por otro volante central en ese caso.

Juan Ignacio Nardoni

El volante de contención de 23 años ha sido una pieza clave de la "Academia" en las últimas dos temporadas y uno de los más destacados. Con una claúsula de rescisión de 22 millones de euros, tiene una promesa de venta por parte de la dirigencia, por lo que podría salir por una cifra más baja igualmente. El santafesino acumuló ya 124 partidos, 5 goles y 3 títulos con esta camiseta.

Adrián Balboa

"Rocky" no estuvo a la altura como el suplente de Adrián "Maravilla" Martínez. Si bien tuvo algunos partidos positivos, en líneas generales no dio la talla y no cumplió el rol que llevó a cabo Roger Martínez en el 2024. Su despedida es inminente.

Los jugadores que Racing cuya situación está en revisión para el 2026, por ventas u otras situaciones

Facundo Cambeses.

Gastón Martirena

Santiago Sosa.

Nazareno Colombo

Marco Di Césare.

Gabriel Rojas.

Agustín Almendra.

Matías Zaracho.

Luciano Vietto.

Richard Sánchez.

Adrián Fernández.

Santiago Solari.

Los futbolistas de Racing que siguen seguro en 2026