"Quita derechos": la CGT Formosa manifestó su rechazo "total y contundente” a la reforma laboral de Milei

La Confederación General del Trabajo de la República Argentina, Delegación Regional Formosa (CGTRA R.F.), expresó su “total y absoluto” rechazo al proyecto de reforma laboral presentado por el presidente Javier Milei, tras una reunión encabezada por el delegado regional, Hilario Martínez, junto al Consejo Directivo.

A través de un comunicado, la CGT Formosa calificó la reforma que propone el gobierno de Javier Milei como “regresiva” y afirmó que “quita derechos individuales y colectivos”, mientras busca “flexibilizar las contrataciones y los despidos, entre otras, de los trabajadores”.

Por ello respaldaron la decisión pronunciada por la CGT nacional que se movilizará a Plaza de Mayo el próximo jueves 18 de diciembre, con el objeto de alinearse en concordancia con la posición tomada: “Es nuestro deber defender derechos y rechazar en absoluto el proyecto de ley de Reforma Laboral presentado por el presidente Javier Milei”.

En el comunicado, proponen “hacer frente y luchar con acciones directas a los fines de llevar las voces de los trabajadores ante el insistente y permanente atropello de este Gobierno a las instituciones sindicales, instrumentando políticas laborales avasalladoras de los derechos laborales, sin dejar de advertir la situación de la realidad que se vive cotidianamente”.

La delegación local califica de maliciosa la iniciativa del gobierno nacional y expresó: “Con una recesión de la actividad económica general, cierres de empresas e industrias, despidos arbitrarios, los excesivos aumentos del costo de vida y los magros salarios congelados, en complicidad con las grandes corporaciones y en connivencia con el poder imperial que avalan esta política en detrimento de los trabajadores, con la agenda puesta en un esquema de saqueo y destrucción de un Estado de bienestar, con un único objetivo: el sometimiento de los ciudadanos a las políticas maliciosas que nos llevan a una situación de esclavitud y pobreza, cercenando todos nuestros derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional”.

En ese contexto, la CGT Formosa convocó a la “concientización” de todos los trabajadores “en defensa de los intereses individuales y colectivos”. E instó a “seguir luchando por mantener una oposición firme, con la convicción de que la unidad es la herramienta necesaria para enfrentar a este nefasto Gobierno nacional, que adopta una postura destructiva en favor del poder económico y busca reducir a nuestro país a un estado de servidumbre, precarizando las condiciones de vida de los trabajadores argentinos”.