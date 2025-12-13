EN VIVO
PAMI

Bono PAMI para celíacos: cómo acceder a los $45.869 de diciembre 2025

Te contamos los requisitos y el paso a paso para que los jubilados celíacos afiliados a PAMI gestionen este subsidio mensual por ley.

13 de diciembre, 2025 | 11.49

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó un refuerzo económico específico para jubilados y pensionados afiliados diagnosticados con celiaquía. Se trata de un bono mensual destinado a cubrir parte del costo de la Canasta Básica Alimentaria, que busca compensar el mayor precio de los alimentos sin TACC. A continuación, los detalles para acceder al beneficio.

¿De qué se trata el bono de PAMI para celíacos?

Es un subsidio mensual establecido por la Ley 26.588, destinado a ayudar a los adultos mayores afiliados a PAMI con enfermedad celíaca confirmada. El monto corresponde al 27,5% del valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) calculada por el INDEC, que en diciembre 2025 asciende a $45.869.

El objetivo es paliar la diferencia de costo que tienen los productos libres de gluten (sin TACC), esenciales para mantener la salud y una dieta adecuada de las personas diagnosticadas.

Requisitos para acceder al beneficio

El bono está dirigido exclusivamente a:

  • Jubilados y pensionados afiliados a PAMI.

  • Con diagnóstico médico confirmado de enfermedad celíaca.

  • Que presenten la documentación médica completa requerida.

Documentación necesaria para el trámite

Para solicitar el subsidio, se debe presentar la siguiente documentación:

  1. DNI original y copia.

  2. Credencial de afiliación a PAMI.

  3. Último recibo de haberes.

  4. Historia clínica que avale el seguimiento de la condición.

  5. Estudios diagnósticos completos:

    • Análisis serológicos (anticuerpos antigliadina y antiendomisio).

    • Biopsia por videoendoscopia digestiva alta.

  6. Certificado médico actualizado con diagnóstico explícito de enfermedad celíaca, firmado por un profesional gastroenterólogo o especialista.

Paso a paso: cómo solicitar el bono

El trámite se puede realizar de dos formas:

Vía online (recomendada)

  1. Ingresá al sitio oficial de PAMI (www.pami.org.ar).

  2. Accedé a la sección "Trámites y servicios" o "Prestaciones".

  3. Buscá la opción "Subsidio para celíacos" o similar.

  4. Completá el formulario con tus datos personales y de afiliación.

  5. Subí digitalmente los documentos escaneados o fotos claras requeridas.

  6. Enviá la solicitud y anotá el número de expediente o comprobante.

Vía presencial

  1. Solicitá un turno previo a través de la web de PAMI o por teléfono al 138.

  2. Acercate a la agencia PAMI más cercana en el día y hora asignados.

  3. Presentá toda la documentación en original y copia.

  4. El personal recibirá la solicitud y te dará un comprobante de inicio del trámite.

El monto actual equivale al 27,5% del valor de la Canasta Básica Alimentaria.

Plazos y acreditación del dinero

  • Una vez presentada la solicitud completa, PAMI tiene un plazo administrativo para evaluar y aprobar el beneficio.

  • El pago se acredita mensualmente junto con el haber jubilatorio o en una liquidación aparte, según el método establecido por el organismo.

  • El subsidio se mantiene vigente mientras persista la condición de salud y la afiliación a PAMI. Puede requerir renovación o actualización de certificados periódicamente.

Aspectos importantes a considerar

  • No es un bono único: es un subsidio mensual y continuo mientras se cumplan las condiciones.

  • Exclusividad: está destinado solo para la compra de alimentos sin TACC. PAMI puede solicitar comprobantes o información sobre la dieta.

  • Actualización: el monto se ajusta trimestralmente según la variación de la Canasta Básica Alimentaria publicada por el INDEC.

  • Vigencia legal: es un derecho establecido por ley para todos los afiliados a PAMI que cumplan los requisitos médicos.

¿Necesitás ayuda con el trámite?

Si tenés dificultades, podés:

  • Llamar al número gratuito de PAMI: 138.

  • Consultar en el Centro de Atención al Afiliado más cercano.

  • Recurrir a organizaciones de celíacos (como ACELA), que suelen brindar asesoramiento sobre estos trámites.

