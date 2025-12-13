Bono PAMI para celíacos: cómo acceder a los $45.869 de diciembre 2025

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó un refuerzo económico específico para jubilados y pensionados afiliados diagnosticados con celiaquía. Se trata de un bono mensual destinado a cubrir parte del costo de la Canasta Básica Alimentaria, que busca compensar el mayor precio de los alimentos sin TACC. A continuación, los detalles para acceder al beneficio.
¿De qué se trata el bono de PAMI para celíacos?
Es un subsidio mensual establecido por la Ley 26.588, destinado a ayudar a los adultos mayores afiliados a PAMI con enfermedad celíaca confirmada. El monto corresponde al 27,5% del valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) calculada por el INDEC, que en diciembre 2025 asciende a $45.869.
El objetivo es paliar la diferencia de costo que tienen los productos libres de gluten (sin TACC), esenciales para mantener la salud y una dieta adecuada de las personas diagnosticadas.
Requisitos para acceder al beneficio
El bono está dirigido exclusivamente a:
-
Jubilados y pensionados afiliados a PAMI.
-
Con diagnóstico médico confirmado de enfermedad celíaca.
-
Que presenten la documentación médica completa requerida.
Documentación necesaria para el trámite
Para solicitar el subsidio, se debe presentar la siguiente documentación:
-
DNI original y copia.
-
Credencial de afiliación a PAMI.
-
Último recibo de haberes.
-
Historia clínica que avale el seguimiento de la condición.
-
Estudios diagnósticos completos:
-
Análisis serológicos (anticuerpos antigliadina y antiendomisio).
-
Biopsia por videoendoscopia digestiva alta.
-
-
Certificado médico actualizado con diagnóstico explícito de enfermedad celíaca, firmado por un profesional gastroenterólogo o especialista.
Paso a paso: cómo solicitar el bono
El trámite se puede realizar de dos formas:
Vía online (recomendada)
-
Ingresá al sitio oficial de PAMI (www.pami.org.ar).
-
Accedé a la sección "Trámites y servicios" o "Prestaciones".
-
Buscá la opción "Subsidio para celíacos" o similar.
-
Completá el formulario con tus datos personales y de afiliación.
-
Subí digitalmente los documentos escaneados o fotos claras requeridas.
-
Enviá la solicitud y anotá el número de expediente o comprobante.
Vía presencial
-
Solicitá un turno previo a través de la web de PAMI o por teléfono al 138.
-
Acercate a la agencia PAMI más cercana en el día y hora asignados.
-
Presentá toda la documentación en original y copia.
-
El personal recibirá la solicitud y te dará un comprobante de inicio del trámite.
Plazos y acreditación del dinero
-
Una vez presentada la solicitud completa, PAMI tiene un plazo administrativo para evaluar y aprobar el beneficio.
-
El pago se acredita mensualmente junto con el haber jubilatorio o en una liquidación aparte, según el método establecido por el organismo.
-
El subsidio se mantiene vigente mientras persista la condición de salud y la afiliación a PAMI. Puede requerir renovación o actualización de certificados periódicamente.
Aspectos importantes a considerar
-
No es un bono único: es un subsidio mensual y continuo mientras se cumplan las condiciones.
-
Exclusividad: está destinado solo para la compra de alimentos sin TACC. PAMI puede solicitar comprobantes o información sobre la dieta.
-
Actualización: el monto se ajusta trimestralmente según la variación de la Canasta Básica Alimentaria publicada por el INDEC.
-
Vigencia legal: es un derecho establecido por ley para todos los afiliados a PAMI que cumplan los requisitos médicos.
¿Necesitás ayuda con el trámite?
Si tenés dificultades, podés:
-
Llamar al número gratuito de PAMI: 138.
-
Consultar en el Centro de Atención al Afiliado más cercano.
-
Recurrir a organizaciones de celíacos (como ACELA), que suelen brindar asesoramiento sobre estos trámites.