Bono PAMI para celíacos: cómo acceder a los $45.869 de diciembre 2025

Este subsidio mensual está contemplado en la Ley Nacional para personas con celiaquía.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó un refuerzo económico específico para jubilados y pensionados afiliados diagnosticados con celiaquía. Se trata de un bono mensual destinado a cubrir parte del costo de la Canasta Básica Alimentaria, que busca compensar el mayor precio de los alimentos sin TACC. A continuación, los detalles para acceder al beneficio.

¿De qué se trata el bono de PAMI para celíacos?

Es un subsidio mensual establecido por la Ley 26.588, destinado a ayudar a los adultos mayores afiliados a PAMI con enfermedad celíaca confirmada. El monto corresponde al 27,5% del valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) calculada por el INDEC, que en diciembre 2025 asciende a $45.869.

El objetivo es paliar la diferencia de costo que tienen los productos libres de gluten (sin TACC), esenciales para mantener la salud y una dieta adecuada de las personas diagnosticadas.

Requisitos para acceder al beneficio

El bono está dirigido exclusivamente a:

Jubilados y pensionados afiliados a PAMI.

Con diagnóstico médico confirmado de enfermedad celíaca.

Que presenten la documentación médica completa requerida.

Documentación necesaria para el trámite

Para solicitar el subsidio, se debe presentar la siguiente documentación:

DNI original y copia. Credencial de afiliación a PAMI. Último recibo de haberes. Historia clínica que avale el seguimiento de la condición. Estudios diagnósticos completos: Análisis serológicos (anticuerpos antigliadina y antiendomisio).

Biopsia por videoendoscopia digestiva alta. Certificado médico actualizado con diagnóstico explícito de enfermedad celíaca, firmado por un profesional gastroenterólogo o especialista.

Paso a paso: cómo solicitar el bono

El trámite se puede realizar de dos formas:

Vía online (recomendada)

Ingresá al sitio oficial de PAMI (www.pami.org.ar). Accedé a la sección "Trámites y servicios" o "Prestaciones". Buscá la opción "Subsidio para celíacos" o similar. Completá el formulario con tus datos personales y de afiliación. Subí digitalmente los documentos escaneados o fotos claras requeridas. Enviá la solicitud y anotá el número de expediente o comprobante.

Vía presencial

Solicitá un turno previo a través de la web de PAMI o por teléfono al 138. Acercate a la agencia PAMI más cercana en el día y hora asignados. Presentá toda la documentación en original y copia. El personal recibirá la solicitud y te dará un comprobante de inicio del trámite.

El monto actual equivale al 27,5% del valor de la Canasta Básica Alimentaria.

Plazos y acreditación del dinero

Una vez presentada la solicitud completa, PAMI tiene un plazo administrativo para evaluar y aprobar el beneficio.

El pago se acredita mensualmente junto con el haber jubilatorio o en una liquidación aparte, según el método establecido por el organismo.

El subsidio se mantiene vigente mientras persista la condición de salud y la afiliación a PAMI. Puede requerir renovación o actualización de certificados periódicamente.

Aspectos importantes a considerar

No es un bono único : es un subsidio mensual y continuo mientras se cumplan las condiciones.

Exclusividad : está destinado solo para la compra de alimentos sin TACC . PAMI puede solicitar comprobantes o información sobre la dieta.

Actualización : el monto se ajusta trimestralmente según la variación de la Canasta Básica Alimentaria publicada por el INDEC.

Vigencia legal: es un derecho establecido por ley para todos los afiliados a PAMI que cumplan los requisitos médicos.

¿Necesitás ayuda con el trámite?

Si tenés dificultades, podés: