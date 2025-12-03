Medicamentos de PAMI gratis en diciembre 2025: requisitos y cobertura

Tu ingreso mensual debe ser menor a uno y medio haberes mínimos para calificar.

Para los jubilados y pensionados afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), acceder a medicamentos esenciales sin costo es un beneficio fundamental. El organismo ofrece una cobertura del 100% para una amplia gama de tratamientos, pero es importante conocer bien los criterios vigentes para diciembre de 2025, ya que no es automático para todos los afiliados. Este sistema está diseñado para priorizar a quienes tienen mayores necesidades económicas.

En esta guía, te vamos a explicar qué medicamentos cubre PAMI de forma gratuita, cuáles son los requisitos de ingresos y patrimonio que tenés que cumplir y, lo más importante, el paso a paso para realizar el trámite y solicitar el subsidio social que habilita este derecho.

¿Qué medicamentos cubre PAMI de forma gratuita?

La cobertura total se divide en dos grandes grupos:

Vademécum de medicamentos esenciales: Se trata de una lista de más de 160 medicamentos para tratar patologías crónicas muy comunes entre los adultos mayores. Acá entran los remedios para la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, problemas cardíacos y osteoporosis, entre otros. Es importante saber que, tras una resolución judicial, PAMI debió restablecer la lista ampliada que existía antes de ciertos recortes. Medicamentos de alto costo y para enfermedades graves: Este grupo incluye los tratamientos más complejos y caros, como los oncológicos, para el VIH, la hepatitis, la hemofilia, la artritis reumatoidea y los necesarios después de un trasplante. Para estos casos, la cobertura suele gestionarse directamente a través del médico tratante y la delegación de PAMI.

Para verificar si un medicamento específico está cubierto, podés consultar el listado oficial en la sección "Cobertura de Medicamentos" del sitio web de PAMI (pami.org.ar).

¿Quiénes pueden acceder a los medicamentos gratis? Los requisitos clave

El acceso al subsidio social que otorga la cobertura del 100% no es para todos los afiliados. Está sujeto a una evaluación socioeconómica. Los principales requisitos son:

Límite de ingresos: Tus ingresos netos mensuales deben ser menores a 1,5 haberes previsionales mínimos . Si en tu hogar vive alguien con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope sube a 3 haberes mínimos .

Sin medicina prepaga: No podés estar afiliado de manera simultánea a una obra social o medicina prepaga.

Patrimonio limitado: No podés ser propietario de más de un inmueble, ni tener aeronaves o embarcaciones de lujo. Tampoco podés tener un automóvil con menos de 10 años de antigüedad (con una excepción si hay una persona con CUD en el hogar).

Tené en cuenta que si no cumplís los dos primeros puntos (ingresos y prepaga), pero el costo de tus medicamentos supera el 15% de tus ingresos, podés solicitar una excepción por razones sociales. Para esto, PAMI te pedirá un informe social y una revalidación médica.

No podés tener una prepaga si querés solicitar el subsidio social de PAMI.

¿Cómo tramitar el subsidio social para medicamentos gratis?

El trámite se realiza principalmente de forma online. Acá te dejamos los pasos a seguir:

Ingresá a la web oficial: Andá al sitio de PAMI: pami.org.ar. Buscá la opción correcta: En la sección de "Trámites Web" o directamente en el apartado de "Medicamentos", buscá la opción que diga "Medicamentos sin cargo por subsidio social". Completá la solicitud online: El sistema te guiará para que completes un formulario. Vas a tener que seleccionar el motivo de tu solicitud y cargar datos personales, información sobre tu situación económica y los datos médicos (como la receta o indicación). Esperá la evaluación: PAMI revisará tu solicitud para constatar que cumplís con las condiciones. Este proceso de evaluación puede llevar algún tiempo. Retirá tus medicamentos: Una vez que tu subsidio sea aprobado, podrás retirar los medicamentos prescritos sin costo alguno en la farmacia que te indique el sistema.

Recordá que para realizar este trámite necesitás tener a mano tu credencial de PAMI vigente (física o digital), el DNI y toda la documentación médica que justifique la necesidad de los medicamentos. Si tenés dificultades con el trámite online, podés acercarte a tu delegación de PAMI más cercana para que te asesoren.