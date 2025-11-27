La renovación es obligatoria para mantener el servicio sin interrupciones.

Si vos o un familiar reciben los pañales del PAMI, esta información es crucial. El organismo alertó que hay tiempo hasta el 30 de noviembre de 2025 para renovar un trámite esencial y evitar la interrupción del servicio. En este artículo, te contamos todo sobre la renovación de la Orden Médica Electrónica (OME) para los Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD).

¿A quiénes afecta este plazo de renovación?

Esta advertencia está dirigida específicamente a los afiliados que fueron incorporados al programa de entrega de pañales a partir del 1° de junio de 2025. Para ellos, este es el primer vencimiento de su orden y la última semana para actualizarla.

Sin embargo, es importante recordar que todos los beneficiarios del programa deben realizar esta renovación. El sistema es semestral: cada afiliado debe renovar la OME exactamente seis meses después de la fecha en que comenzó a recibir el servicio. Mantener la orden médica vigente es indispensable para que la entrega mensual continúe sin demoras.

Paso a paso: cómo realizar la renovación de la orden médica

El trámite se realiza de manera digital, un sistema que PAMI implementó para facilitar los procesos y evitar traslados innecesarios, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida.

Accedé al portal: Dirigite a la página web oficial de PAMI. Renová la OME: Buscá la sección para la renovación de la Orden Médica Electrónica para HAD. Actualizá tus datos: PAMI recomienda enfáticamente aprovechar este trámite para verificar y corregir si es necesario los datos personales. Tu domicilio, teléfono y correo electrónico son fundamentales para garantizar que la entrega se concrete sin problemas.

Así funciona el sistema de entrega domiciliaria de PAMI

La distribución de los pañales es totalmente puerta a puerta y está centralizada a través de la empresa Urbano, encargada del almacenamiento y el reparto en todo el país.

Primer intento: La empresa realiza un primer intento de entrega en el domicilio declarado.

Segundo intento: Si en el primer intento no encuentra a nadie (cualquier persona mayor de 18 años puede recibirlos), se programa un segundo intento dentro de las 72 horas siguientes.

Podés realizar el trámite de forma online en la web de PAMI.

Esta modalidad busca garantizar el acceso al producto minimizando la necesidad de trámites presenciales.

¿Tenés dudas o problemas con la entrega? Canales de contacto

Si tenés inconvenientes con el trámite o con la recepción de los pañales, PAMI habilita los siguientes canales de comunicación: