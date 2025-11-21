La app Mi PAMI te permite gestionar turnos desde tu celular.

El PAMI presentó una nueva función en su aplicación Mi PAMI que permite a los jubilados y pensionados solicitar turnos de forma digital. Esta actualización busca agilizar los trámites y reducir los tiempos de espera en las agencias, ofreciendo una alternativa práctica para gestionar atenciones médicas y administrativas.

La implementación de este sistema representa un avance significativo en la digitalización de los servicios para adultos mayores. Los afiliados ahora pueden realizar varias gestiones desde su celular, evitando desplazamientos y largas filas. La app ya supera los dos millones de usuarios y continúa incorporando funciones para mejorar la experiencia digital.

Qué trámites podés gestionar desde la app Mi PAMI

La aplicación centraliza múltiples servicios que facilitan el acceso a las prestaciones de la obra social. Entre las funciones disponibles se encuentran:

Consulta de recetas electrónicas

Solicitud de órdenes médicas

Acceso a la credencial digital

Consulta de la cartilla médica

Comunicación por los canales oficiales

Además, los usuarios pueden contactarse a través de PAMI Escucha (138), emergencias y el chatbot PAME para resolver consultas específicas. La integración de estos servicios en una sola plataforma simplifica la gestión para afiliados y familiares.

Paso a paso: cómo solicitar tu turno desde la aplicación

El proceso para reservar un turno es sencillo y está diseñado para ser intuitivo. Los pasos principales son:

Ingresar a la aplicación Mi PAMI Seleccionar la opción "Solicitar turno" Elegir el tipo de trámite necesario Escoger fecha y horario disponibles Confirmar la cita programada

Recibís un comprobante y recordatorios para no olvidar tu cita.

Al completar la reserva, el sistema genera un comprobante con todos los datos de la cita. Esta confirmación incluye la documentación requerida, lo que ayuda a prevenir inconvenientes el día de la atención.

Ventajas del nuevo sistema de turnos digitales

La plataforma incorpora recordatorios automáticos que se envían un día antes y dos horas previas al turno asignado. Esta función resulta particular y útil para quienes realizan múltiples trámites o tienen dificultades para recordar citas programadas.

Otra ventaja importante es la posibilidad de cancelar turnos directamente desde la app. Esta opción libera espacios para otros afiliados que necesiten atención urgente, optimizando la disponibilidad de horarios para toda la comunidad.

Seguridad y accesibilidad en la plataforma digital

La credencial digital con código QR funciona como documento válido para acceder a todas las prestaciones. Los afiliados que prefieran no usar el celular de manera constante pueden descargar e imprimir la credencial sin problemas.

Podés elegir el trámite, la fecha y un horario disponible.

PAMI también implementó mejoras de seguridad como la validación de datos de contacto y un sistema de registro actualizado. Estas medidas protegen la información personal mientras permiten que afiliados y familiares gestionen trámites sin intermediarios desde cualquier lugar del país.

Dónde descargar la aplicación y obtener ayuda

Mi PAMI está disponible gratuitamente en Google Play para dispositivos Android y en App Store para iOS. Los usuarios que necesiten asistencia pueden visitar www.pami.org.ar/mipami, acercarse a cualquier agencia PAMI o comunicarse al 138 para resolver dudas sobre el uso de la plataforma.