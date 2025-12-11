Nobel de la Paz Machado dice que llevará  el premio de vuelta a Venezuela

Machado, premio Nobel y líder de la oposición venezolana, ofrece una rueda de prensa junto al primer ministro noruego Stoere, en Oslo

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, anunció que planeaba llevar su premio de regreso a Venezuela, pero se negó a revelar el jueves cuándo regresaría a su país natal, tras haber partido en total secreto para recibir el galardón.

La líder de la oposición venezolana, Machado, arribó a Oslo la madrugada del jueves, pero no llegó a tiempo a la capital noruega para la ceremonia de entrega del premio, celebrada horas antes. También se habían programado eventos para ella el jueves.

La ingeniera de 58 años había salido secretamente de Venezuela rumbo a Oslo, desafiando la prohibición de viajar impuesta por las autoridades durante una década y tras pasar más de un año escondida.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré de regreso a Venezuela en el momento oportuno", declaró a los periodistas en el parlamento, vestida de blanco. "Por supuesto, no diré cuándo".

PROHIBIDA SU PRESENTACIÓN A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

Tenía previsto ofrecer una conferencia de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere, más tarde.

Tras su llegada nocturna, Machado saludó a decenas de personas desde el balcón del Grand Hotel de Oslo, donde tradicionalmente se alojan los premios Nobel, saludando y cantando el himno nacional venezolano junto con la multitud.

Luego, Machado bajó a la calle y saltó las barreras para abrazar y estrechar la mano de quienes se habían reunido en el frío para verla.

A Machado se le prohibió presentarse a las elecciones presidenciales del año pasado, a pesar de haber ganado las primarias de la oposición por una mayoría aplastante. Se ocultó en agosto de ese año después de que las autoridades intensificaran las detenciones de figuras de la oposición tras la controvertida votación.

La autoridad electoral y el máximo tribunal declararon ganador al presidente Nicolás Maduro, pero los observadores internacionales y la oposición afirman que su candidato, el exdiplomático Edmundo González, ganó con facilidad, y la oposición ha publicado los recuentos de votos como prueba de su victoria.

ALINEADA CON LOS HALCONES CERCANOS A TRUMP

Cuando Machado ganó el Premio Nobel de la Paz en octubre, lo dedicó en parte al presidente estadounidense Donald Trump, quien ha dicho que él mismo merecía el honor. Machado se ha alineado con los halcones cercanos a Trump que argumentan que Maduro tiene vínculos con bandas criminales que representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos, a pesar de las dudas planteadas por la comunidad de inteligencia estadounidense.

El gobierno de Trump ha ordenado más de 20 ataques militares en los últimos meses contra presuntos buques narcotraficantes en el Caribe y frente a las costas del Pacífico latinoamericano.

Agravando aún más las tensiones, Trump declaró el miércoles que Estados Unidos incautó un tanquero, que estaba sancionado, cerca de las costas de Venezuela, una medida que elevó los precios del petróleo.

Con información de Reuters