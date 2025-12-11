Javier Milei regresa de Oslo para acelerar la reforma laboral y la CGT prepara el rechazo

La CGT reunirá hoy a las 12 a su Consejo Directivo para expresar un rechazo abierto a la reforma laboral que el Gobierno impulsa para las sesiones extraordinarias, aunque sin medidas de fuerza ni planes de lucha definidos para el corto plazo.

Los triunviros cegetistas Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello convocaron al Consejo Directivo en la sede de Azopardo, desde donde el grueso de los sindicalistas expresarán una posición común de rechazo al proyecto del Gobierno.