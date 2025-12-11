El presidente Javier Milei participó de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz a Corina Machado, dirigente opositora venezolana, en la ciudad de Oslo. Machado que no asistió al Ayuntamiento de Oslo, por lo que el mandatario no logró la foto que pretendía. Ante la ausencia, este jueves Milei ya regresa a la Argentina donde busca acelerar la reforma laboral que se tratará en las sesiones extraordinarias. En tanto, la CGT prepara su rechazo al proyecto. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza
Javier Milei regresa de Oslo para acelerar la reforma laboral y la CGT prepara el rechazo
Jubilados no recibirán aumento por encima de la inflación en 2016
Este mes los jubilados y pensionados de la ANSES cobran sus haberes con el último aumento. ¿Qué pasará a partir de 2026?
CGT se reúne para rechazar la reforma laboral
La CGT reunirá hoy a las 12 a su Consejo Directivo para expresar un rechazo abierto a la reforma laboral que el Gobierno impulsa para las sesiones extraordinarias, aunque sin medidas de fuerza ni planes de lucha definidos para el corto plazo.
Los triunviros cegetistas Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello convocaron al Consejo Directivo en la sede de Azopardo, desde donde el grueso de los sindicalistas expresarán una posición común de rechazo al proyecto del Gobierno.
Con la ley de propiedad privada, Milei quiere liberar la extranjerización de la tierra
Especialistas advierten que el proyecto de ley que elaboró el Consejo de Mayo elimina de hecho la ley que limita la compra de tierras a extranjeros. "Lo mejor es que no se concrete", piden.
La mansión de Joe Lewis, el magnate que cerró el acceso a Lago Escondido.
Después de varias reuniones del Consejo de Mayo, el Gobierno anunció el resultado: proyectos de ley con reformas que perjudican a la mayoría de los argentinos, pero que benefician a unos pocos. Y, en el caso del proyecto de ley de "inviolabilidad de la propiedad privada", estos pocos ni siquiera son argentinos. De aprobarse la iniciativa oficialista, los empresarios extranjeros podrán comprar legalmente y sin limitaciones tierras rurales. "Libera la extranjerización de la tierra", sentenciaron los especialistas consultados.
Milei se volvió antes de Noruega y pegó el faltazo al encuentro con el rey
La prensa noruega relató que el palacio de rey se vivieron momentos de "confusión" cuando el presiente argentino no asistió a la cita.
FOTO DE ARCHIVO: El presidente argentino Javier Milei se sube a un automóvil luego de una presentación
El presidente Javier Milei y la comitiva que lo acompañó a Oslo, Noruega, decidieron abandonar de forma anticipada el viaje y emprendieron la vuelta a la Argentina. Milei había sido invitado a una reunión con rey noruego, Harold V, junto a los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, de Ecuador, Daniel Noboa, y el panameño, José Raúl Mulino, pero no se presentó. La oficina de prensa del rey se mostró deconcertada y dijo que no estaba al tanto de los motivos del desplante, según informó el medio noruego NRK.