En noviembre la inflación marcó un 2,5% mensual y acumula un 27,9% en el año

El índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 2,5% en noviembre, y acumuló en el año una variación de 27,9%, según el INDEC. La aceleración mensual, comparada con bajos niveles del 2024, arrojó la primera alza interanual del 2025, con el 31,4%).

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).

Las principales consultoras y bancos, encuestados en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, sitúan al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del penúltimo mes entre 2,3% y 2,5%.

Las consultoras también se acercaban a ese dato. Concretamente, para éstas, la suba de precios de noviembre fue del 2,3% para LCG, 2,3% para Analytica, 2,3% para FIEL, 2,4% para Sarandí y 2,5% para EcoGo, según un relevamiento que pudo hacer El Destape entre algunas consultoras.

¿En CABA es más barato?

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se aceleró al 2,4% en noviembre y acumula un alza del 28,3% en los primeros 11 meses del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA) el último miércoles.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 32,6% en el penúltimo mes del año, 1 punto porcentual por debajo de octubre.

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de noviembre respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte, Restaurantes y hoteles y Recreación y cultura, que en conjunto explicaron el 70,4% del alza del Nivel General.