Úbeda será ratificado en Boca como entrenador: la reunión clave con Riquelme

Claudio Úbeda será ratificado en Boca Juniors tras reunirse con Juan Román Riquelme. La continuidad del DT avanza pese a las dudas recientes.

La continuidad de Claudio Úbeda en Boca Juniors empieza a definirse: el entrenador mantendrá una reunión clave con Juan Román Riquelme en Ezeiza para sellar su ratificación. Pese a los cuestionamientos surgidos tras la caída en semifinales ante Racing, la dirigencia valora su trabajo y busca cerrar su permanencia en 2026, con probables ajustes en el cuerpo técnico.

El futuro inmediato de Úbeda al mando de Boca Juniors está a horas de resolverse. Tras la eliminación del Torneo Clausura, el plantel quedó licenciado sin fecha confirmada de regreso (27 de diciembre o 3 de enero) y el foco se posó por completo en el DT. Aunque afuera se generaron dudas sobre su continuidad, sobre todo por la falta de reacción táctica y el polémico cambio de Exequiel “Changuito” Zeballos, las señales internas van en otra dirección.

De acuerdo con la información revelada por TyC Sports, Riquelme habría tomado la decisión de que el "Sifón" continúe siendo el entrenador en 2026. El presidente del club quiere transmitirle respaldo absoluto y delinear junto a él la planificación deportiva del próximo año, un gesto que refuerza la idea de continuidad en medio de un cierre de temporada turbulento.

Los argumentos que sostienen su continuidad

Aunque el cierre del Clausura dejó un gusto amargo, la dirigencia valora especialmente el orden que recuperó el equipo desde la llegada de Úbeda como técnico principal. Tras un año irregular, Boca acumuló seis triunfos consecutivos, incluyendo un Superclásico ante River, antes de quedar afuera frente a la "Academia".

En total, el "Sifón" dirigió ocho partidos: seis victorias y dos derrotas, un registro sólido para un ciclo que arrancó de manera imprevista. Su manejo del plantel, su llegada al grupo y la claridad para transmitir la idea de juego son factores que, según la dirigencia, pesaron más que los tropiezos recientes.

Además, se considera clave su desempeño en un contexto emocionalmente cargado: Úbeda asumió tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, con quien había comenzado como integrante del cuerpo técnico junto a Juvenal Rodríguez. La transición no fue sencilla, pero el exdefensor logró estabilizar al equipo en un momento delicado.

El cuerpo técnico, otro punto central de la charla

Uno de los temas más importantes que se tocarán en la reunión es la conformación del cuerpo técnico para la próxima temporada. Úbeda quedó con un solo asistente tras asumir como DT principal y, se´gun TyC Sports, al entrenador podrían ofrecerle un colaborador más del seno del club al cuerpo técnico.

Riquelme pretende proponer el nombre del nuevo ayudante, siguiendo una lógica que también se aplicó en el pasado. En la segunda etapa de Russo, por ejemplo, se sumó Mariano Herrón para reforzar el staff. Sin embargo, Herrón no será opción ahora: el actual DT de la Reserva busca continuar en su puesto o dar el salto a un equipo de Primera fuera del club.

La idea es que el nuevo asistente complemente la metodología del Sifón y aporte una mirada táctica adicional para las competencias del próximo año.

Contrato y encuadre legal: qué falta definir

Más allá de la ratificación deportiva, aún resta resolver el aspecto contractual. Actualmente, Úbeda tiene vínculo con Boca hasta junio de 2026, pero bajo la figura de integrante del cuerpo técnico y no como técnico principal. Es decir, su continuidad está asegurada administrativamente, pero no en rol formal de DT.

Las dos alternativas sobre la mesa son claras: