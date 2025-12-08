Premio récord del Quini 6: un apostador ganó $ 8.800 millones en Santa Fe

Un vecino de la ciudad santafesina de Reconquista ganó $8.800 millones del Quini 6 y marcó un récord histórico para el juego. El apostador acertó los seis números de la modalidad Revancha del sorteo nocturno del 7 de diciembre.

¿Cuáles fueron los números ganadores?

La persona afortunada, cuya identidad no trascendió por cuestiones de seguridad, aportó en una agencia de Reconquista y los números ganadores que le dieron la suma millonaria fueron: 05, 15, 25, 33, 40 y 45, que de acuerdo a la creencia popular representan el gato, la niña bonita, la gallina, Cristo, el cura y el vino, respectivamente. Ahora, el ganador o ganadora tiene 15 días corridos para acercarse a cobrar su premio.

En detalle logró obtener un total de $ 8.844.300.00, aunque claro, el descuento por impuestos reducirá la cifra en un 30%. Se trata del premio más grande en números absolutos que alguna vez entregó el Quini 6, aunque no representa el más alto en términos relativos (medidos en dólares o poder adquisitivo) con otras épocas.

A pesar de marcar un récord, el premio queda por debajo de los grandes pozos que se ganaron con el Quini 6 antes del fin de la convertibilidad. Para tomar dimensión, a finales de septiembre del 2000 un apostador de Villa Lugano ganó la modalidad Revancha un total de $20.938.157 pesos, es decir, algo más que el triple del monto absoluto de ayer. En aquel entonces, al ganador le quedaron unos 15 millones de pesos que representaban más de 1.000 autos Volkswagen Gol 3 puertas base.

Cuánto cobrará finalmente del premio la persona ganadora

El ganador o ganadora tendrá un descuento de 30% por los impuestos y finalmente recibirá un total de 6.190 millones de pesos, lo que representan unos 4,2 millones dólares, si se toma de referencia el precio al que cerró dólar oficial del Banco Nación el viernes, antes del fin de semana largo. A pesar de la reducción del premio final, sigue siendo una suma significativa para la persona afortunada.