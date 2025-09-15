Ganó más de 1.000 millones en el Quini 6: ¿Cuáles fueron los números de la suerte?

El domingo 14 de septiembre quedó marcado para un jugador de Paraná, Entre Ríos, que se llevó un premio millonario en el sorteo N° 3.304 del Quini 6. Con la modalidad "Tradicional", acertó los números 04, 07, 09, 15, 19 y 42 y se llevó un pozo de $1.022.188.233,15, según informó la Lotería de Santa Fe.

La apuesta ganadora fue realizada en la agencia 001084-000, ubicada en la calle Celia Torres al 400 de Paraná. Sin embargo, no fue el único premio importante del domingo: en la modalidad "Siempre Sale" hubo 15 ganadores, cada uno con cinco aciertos, que recibirán más de $21,3 millones por cabeza.

Por otra parte, las demás categorías importantes del Quini 6 quedaron vacantes, lo que hizo que los premios se acumulen para el próximo sorteo del miércoles 17 de septiembre. En esa ocasión, el pozo total estimado será de $5.150 millones, repartidos entre las distintas modalidades.

Sorteo 3.304 del Quini: ¿Qué números salieron el domingo 14 de septiembre?

Tradicional: 04 - 07 - 09 - 15 - 19 - 42 (Pozo ganado: $1.022 millones para Paraná)

La Segunda: 00 - 04 - 09 - 13 - 22 - 30 (Vacante, $3.165 millones acumulados)

La Revancha: 12 - 15 - 31 - 34 - 40 - 41 (Vacante, $500 millones acumulados)

Siempre Sale: 01 - 06 - 11 - 31 - 42 - 44 (15 ganadores con 5 aciertos, premio de $21,3 millones cada uno)

Premios para el próximo sorteo del Quini 6

Para el próximo sorteo del miércoles 17 de septiembre, los premios estimados son:

Tradicional: $650.000.000

$650.000.000 La Segunda: $3.350.000.000

$3.350.000.000 Revancha: $700.000.000

$700.000.000 Siempre Sale: $320.000.000

$320.000.000 Extra: $130.000.000

$130.000.000 Pozo total estimado: $5.150.000.000

ARCA: ¿Cuánto cobra el ganador del Quini?

Un dato importante para los ganadores: según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios de juegos de azar en Argentina se aplica sobre el 90% del monto ganado, con una retención del 31%. Esto significa que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se queda con el 27,9% del premio total. Por lo tanto, el afortunado de Paraná cobrará menos del monto bruto anunciado.

¿Cómo ver el sorteo?

Los sorteos del Quini 6 se realizan todos los miércoles y domingos a las 21.15, organizados por la Lotería de Santa Fe. Se pueden seguir en vivo a través de RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 de Paraná y también por el canal de YouTube oficial.

Por último, siempre es clave recordar que jugar compulsivamente puede ser perjudicial para la salud, por lo que se recomienda hacerlo con responsabilidad.