Flavio Azzaro destrozó a Pablo Carrozza.

La mala relación entre Pablo Carrozza y Flavio Azzaro alcanzó un punto de no retorno, luego de las críticas que el primero de ellos vertió sobre uno de los panelistas del segundo (Alan Fallabrino) así como también del programa que llevan adelante, lo que generó la furiosa respuesta por parte del confeso hincha de Racing.

"Quizá piensan que esto es para siempre, quizá creen que garchar con la pija de otro está bueno y yo les digo que no está tan bueno. Quizá es mejor garchar con la de uno", disparó primeramente Carrozza, quien señaló las "operaciones dentro de un programa de entretenimiento" donde "yo levanto el teléfono y me lo cuentan de ahí adentro". Desde luego, esto no gustó a su excompañero.

Flavio Azzaro explotó contra Pablo Carrozza

"A quién vas a señalar, ¿a un pibe de 25 años?, ¿te la agarrás con un pibe de 25 años? Hay que ser miserable eh, se la agarran con Alan Fallabrino, cagones", comenzó diciendo Azzaro en CEF. "Péguenme a mí, forros, que tengo los huevos así de grande y me la banco. Cagones, péguenme a mí. Inventen fantasías, que vieron bolsos, que digo 'no, esto no lo digas'. Sigan inventando, me los banco de pechito. No llegan ni a la esquina, no les cree nadie, son farsantes", añadió.

Luego de eso, la réplica tornó un nuevo nivel de tensión: "¿Me vas a tocar a Alan Fallabrino? Te mato gil, te mato. Y ya te voy a ver. Y si no te veo, la vida es una rueda, vos quedate tranquilo. E inventá, inventá mucho sobre mí. Anotá en un papel, buscá historias, junta mucha gente para que hable mal e invente. Después les rompemos bien el orto (agarrando el Martín Fierro del Streaming ganado este último domingo), en términos futboleros te lo digo". "Sigan inventando, creando péliculas para poder tener un relato. Sigan inventando, nosotros nos la bancamos solitos", concluyó.