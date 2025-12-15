El terrible palo de Azzaro en los Martín Fierro: "Se va a saber la verdad"

Tras ganar el Martín Fierro, Flavio Azzaro dio un picante discurso.

Fiel a su estilo provocador y sin filtro, Flavio Azzaro protagonizó uno de los momentos más tensos y comentados de la entrega de los Martín Fierro de Streaming. El director de AZZ subió al escenario para recibir su premio a la "Mejor voz periodística deportiva", pero lo que debía ser un agradecimiento formal se transformó rápidamente en una denuncia velada que dejó a varios en la sala mirando para el costado.

Tras agradecer a Aptra y disculparse por su voz, diezmada tras el viaje a Santiago del Estero para ver la final entre Racing y Estudiantes, el periodista apuntó los cañones contra la estructura de negocios de la nueva industria audiovisual. Mientras destacaba el apoyo genuino que recibe su medio, lanzó un dardo venenoso hacia aquellos canales que operan con presupuestos millonarios pero sin publicidad visible.

"Les mando un abrazo grande a todos los que miran AZZ, a la bandurria, a los que nos acompañan. A los auspiciantes, que sin ellos no podríamos estar presentes", comenzó diciendo, para luego soltar la frase que generó murmullo: "A veces me pregunto cómo hacen algunos canales de streaming sin auspiciantes para poder subsistir, ¿no? Pero bueno".

"Se va a saber la verdad": la picante frase de Flavio Azzaro

Lejos de dejarlo como una ironía al pasar, Azzaro redobló la apuesta y sugirió que detrás de esos medios hay manejos oscuros o financiamientos no declarados. "Algún día se va a saber la verdad", sentenció.

Para marcar aún más su vereda ideológica y diferenciarse de esos canales que criticó, el periodista dedicó elogios puntuales a colegas del ámbito nacional y popular. "Lo veo a Pedro Rosemblat que siempre le digo que me da mucho orgullo todo lo que él construyó, me siento representado en él también. ¿Julia Mengolini dónde anda? Julita, vamos todavía", expresó, cerrando su discurso con un saludo a su equipo y a su pareja.