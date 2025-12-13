El Gobierno refuerza medidas para prevenir incendios en parques nacionales de la Patagonia

De cara a la llegada del verano, el Gobierno nacional, a través de la Administración de Parques Nacionales (APN), comenzó a trabajar para reforzar medidas de prevención en áreas protegidas a fin de reducir riesgos frente a la temporada alta de incendios forestales a lo largo y ancho del territorio argentino.

Para llevar a cabo dicha tarea, la APN busca fortalecer su sistema de emergencias, que está orientado a mejorar la capacidad de respuesta operativa de ataques iniciales en jurisdicción de las áreas protegidas nacionales. También se apunta a equilibrar la incorporación de tecnología vinculada al Sistema de Alerta Temprana y la capacidad de respuesta operativa de la APN.

Los Parques de Patagonia Norte cuentan con una dotación de más de 160 brigadistas de incendios forestales, junto a equipos de agua completos, herramientas manuales, equipamiento de comunicaciones (repetidoras, radios, VHF, telefonía móvil y satelital) y tecnología complementaria como drones, cámaras térmicas y dispositivos GPS.

Como organismo de prevención, APN cuenta también con la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE-APN), un actor de suma importancia para responder ante dichos focos ígneos. Entre los aportes para esta nueva temporada destacan el refuerzo logístico y técnico a brigadas de áreas protegidas y otras instituciones; la disponibilidad de recursos móviles como camionetas, vehículos de transporte de pasajeros, equipos de bombeo y herramientas especializadas, entre otras estrategias e instrumentos para proteger áreas sensibles de la Patagonia.

Prohibición del fuego en cinco áreas protegidas

En conjunto con la Agencia Federal de Emergencia (AFE), del Ministerio de Seguridad de la Nación, la APN prohibió esta semana el uso del fuego en cinco áreas protegidas del norte patagónico: los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces. La medida ya entró en vigencia y rige hasta el 30 de abril de 2026, en respuesta al alto riesgo de incendios forestales previsto para la temporada de verano.

Durante este periodo, solo está permitido el fuego seguro en instalaciones habilitadas de prestadores turísticos autorizados. “Es imprescindible coordinar con las provincias por medio de la Agencia Federal de Emergencias, optimizar los recursos coordinando las acciones, y potenciar las capacidades de nuestros respectivos equipos técnicos”, señaló el presidente de Parques Nacionales, Sergio Álvarez.

Alerta por los incendios en Chubut

El refuerzo de las medidas preventivas se da en un contexto de máxima alerta tras el incendio forestal que se mantiene activo en la zona de El Turbio, en la cordillera de Chubut, donde el fuego ya consumió más de 3.000 hectáreas de bosque nativo. El siniestro se inició a comienzos de diciembre a partir de la caída de un rayo y continúa siendo combatido por brigadistas provinciales y nacionales en condiciones climáticas adversas.

Según informaron medios locales, si bien en los últimos días se registraron avances parciales en la contención de algunos frentes, las ráfagas de viento, la sequedad de la vegetación y la complejidad del terreno dificultan el control total del incendio. El operativo incluye el despliegue de brigadas terrestres y el apoyo de medios aéreos, que operan de manera intermitente según la visibilidad y las condiciones meteorológicas.

La magnitud del incendio en Chubut volvió a encender las alarmas en toda la región patagónica de cara al verano y reforzó la necesidad de extremar las tareas de prevención, tanto en áreas protegidas como en zonas rurales y de interfase. Desde los organismos responsables insisten en la importancia de evitar el uso del fuego, respetar las restricciones vigentes y dar aviso inmediato ante cualquier foco ígneo para evitar escenarios de alto impacto ambiental.