Argentina devolvió a la Fed u$s 8.000 millones cara chica o en mal estado

El Banco Central de la República Argentina devolvió a la Reserva Federal de Estados Unidos casi 8.000 millones de dólares en los últimos dos años en billetes de los denominados “cara chica” o que presentan manchas o deterioro de distintos grados, como parte de un programa para sacarlos de circulación y reemplazarlos por las nuevas ediciones.

El BCRA exportó, así es la denominación técnica ya que salen del país con destino a otra Nación, 5.050 millones de dólares en billetes durante 2024 y en lo que va de este año otros 2.804 millones en billetes, mayoritariamente a los de denominación de 100 dólares pero que también incluye a otras denominaciones. Las entidades financieras deben adherir voluntariamente al programa, que tuvo una primera etapa en 2024 y ahora está prorrogado sin fecha de vencimiento, por lo que no todos los bancos reciben billetes viejos o en mal estado.

La Reserva Federal considera a Argentina como uno de los dos países con mayor circulación de billetes de dólares fuera de Estados Unidos, solo detrás de Rusia, y realiza un monitoreo permanente para detectar cualquier intento de hacer circular billetes falsificados.

Las estadísticas no son precisas, pero para la Fed había 60.000 millones de dólares en billetes en el país en una investigación que realizó antes del último lanzamiento del billete de 100 dólares y cuando comenzaron a conversar con el BCRA durante la gestión de Miguel Pesce sobre un mecanismo de canje de billetes, que se terminó instrumentando con Santiago Bausili.

Según el INDEC, los argentinos tienen entre 260 mil y 270 mil millones de dólares fuera del sistema financiero pero no todo es dinero en efectivo, además de los billetes guardados en efectivo, cajas de seguridad, cuentas no bancarias, también incluye cuentas e inversiones en el exterior.

Otras estimaciones basadas en el movimiento de importación y exportación de billetes realizados en forma oficial a través de la Aduana llegaron a calcular unos 170 mil millones de dólares en billetes dentro del territorio argentino.

Se estima que hay en circulación un total de 55 mil millones de unidades de billetes de todas las denominaciones que representan un valor de 2,3 billones de dólares, distribuidos 1,3 billón dentro de Estados Unidos y 1 billón en el resto del mundo. Es decir, en Argentina circula alrededor de 8% de todos los billetes de dólar impresos y cerca del 18% de los dólares fuera de EE.UU., además de ser considerado el país con más dólares por habitante incluso que en Estados Unidos.

Los billetes que devolvió el Banco Central argentino a la Reserva Federal fueron la mayoría depositados en el marco del blanqueo de capitales lanzado en el primer año de gestión del presidente Javier Milei que permitió incorporar al sistema financiero unos 25.000 millones de dólares.

Pero como el programa de canje de billetes se mantuvo después del cierre del blanqueo, la mayoría de las entidades bancarias facilitaron a sus clientes la posibilidad de depositar billetes de cara chica, con pequeñas roturas o manchas que luego entregaron al BCRA que se hace cargo del costo de enviarlos a Nueva York.

Esos fondos girados son autitados por la Reserva Federal y una vez validados son convertidos en un depósito en la propia Fed en la cuenta del Banco Central, que las pasa a considerar reservas internacionales.

La operatoria fue regulada por la comunicación A 8079 del Banco Central del primero de agosto de 2024 que aclara que la Reserva Federal hará “la verificación y clasificación final de los billetes” pudiendo rechazar alguno por su estado.