Hogwarts Legacy gratis en Epic Games Store: cómo descargarlo y qué requisitos tiene

La oferta forma parte del evento navideño de la tienda, que suele ofrecer títulos gratuitos semanalmente. En esta ocasión, regalar un juego triple A como Hogwarts Legacy —uno de los lanzamientos más importantes de los últimos años— es una oportunidad poco habitual para quienes juegan desde la PC.

Qué es Hogwarts Legacy y por qué importa

Hogwarts Legacy es un RPG de acción y mundo abierto inspirado en el universo de Harry Potter, en el que los jugadores encarnan a un estudiante de magia en el siglo XIX. Allí se aprende hechicería, se exploran lugares icónicos como el castillo de Hogwarts o el Bosque Prohibido, se elaboran pociones y se enfrentan criaturas fantásticas en una historia original.

Desde su lanzamiento en 2023, el juego fue muy bien recibido por fans y jugadores en general, consolidándose como una de las experiencias más destacadas basadas en la franquicia.

Cómo descargar Hogwarts Legacy gratis en Epic Games Store

Para reclamar la versión gratuita en PC, estos son los pasos básicos:

Creá o iniciá sesión en tu cuenta de Epic Games Store. Esto podés hacerlo desde el navegador o el lanzador de Epic en tu PC. Buscá Hogwarts Legacy. Usá la barra de búsqueda de la tienda y verificá que aparezca como gratuito. Seleccioná “Obtener”. Aceptá el “pedido” con precio cero para añadirlo a tu biblioteca digital. Confirmá el canje. Una vez hecho, Hogwarts Legacy quedará guardado en tu cuenta incluso después de que termine la oferta.

No es necesario descargarlo de inmediato: podés hacerlo cuando quieras, siempre y cuando lo hayás reclamado antes de que finalice la promoción.

Cuáles son los requisitos para PC

Para poder instalar y jugar Hogwarts Legacy desde Epic Games Store en PC, estos son los requisitos mínimos y recomendados oficiales de la tienda:

Mínimos

Windows 10

Procesador: Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 o AMD RX Vega 56

Almacenamiento: 85 GB

DirectX: 12

Recomendados

Windows 10

Procesador: Intel Core i7-8700 o AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce 1080 Ti o AMD RX 5700 XT

Almacenamiento: 85 GB

DirectX: 12

Tené en cuenta que, al ser un juego triple A de mundo abierto, la experiencia será más fluida en máquinas con mejores gráficos y rendimiento.

Hasta cuándo y por qué esta oferta

La promoción de Hogwarts Legacy está disponible en Epic Games Store hasta el 18 de diciembre de 2025 (aproximadamente). Si lo añadís a tu biblioteca antes de esa fecha, lo conservarás para siempre, aunque luego vuelva a costar su precio original.

Esta oferta es parte de la estrategia navideña de Epic, que suele regalar varios juegos durante diciembre para atraer nuevos jugadores a su plataforma y fidelizar a los usuarios existentes. Regalar un título tan popular como Hogwarts Legacy —habitualmente de pago— es un movimiento poco común y muy atractivo para los fans del género y de la franquicia.