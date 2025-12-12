Racing vs Estudiantes de La Plata por la final del Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentarán en la gran final del Torneo Clausura, en un trascendental encuentro que definirá al nuevo campeón del fútbol argentino. El equipo de Gustavo Costas llega tras un durísimo camino en los playoffs que incluyó victorias ante River, Tigre y Boca, mientras que el Pincha de Eduardo Domínguez protagonizó una notable transformación desde una floja fase regular para meterse en la definición. El ganador, además del título, obtendrá una plaza para la Copa Libertadores 2026.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing y Estudiantes de La Plata, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing y Estudiantes de La Plata?

El partido entre Racing y Estudiantes de La Plata por la final del Torneo Clausura 2025 se jugará este sábado 13 de diciembre, a partir de las 21:00 horas (hora argentina) en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro principal del partido será Nicolás Ramírez, con Héctor Paletta a cargo del VAR.

La Academia llega a esta final tras haber finalizado tercero en la Zona A de la fase regular con 25 puntos, ubicándose solo por debajo de Unión de Santa Fe y Boca Juniors. El conjunto de Avellaneda mostró solidez durante el campeonato, aunque su verdadero carácter quedó demostrado en la instancia de eliminación directa.

El camino de Racing en los playoffs fue verdaderamente épico. En octavos de final venció 3-2 a River Plate como local en un partidazo que quedará en la memoria de los hinchas. En cuartos de final necesitó que su arquero Facundo Cambeses se convirtiera en héroe en la definición por penales ante Tigre. Ya en semifinales, el equipo de Costas logró lo que parecía imposible: ganarle 1-0 a Boca en La Bombonera con gol de Adrián "Maravilla" Martínez.

Por su parte, Estudiantes de La Plata tuvo una fase regular para el olvido, quedando octavo en la Zona A con apenas 21 puntos. Sin embargo, el Pincha mostró una cara completamente diferente cuando comenzaron los partidos de eliminación directa, donde la experiencia y jerarquía de su plantel salieron a relucir.

El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez hilvanó tres victorias consecutivas por 1-0 en su camino a la final: primero ante Rosario Central, luego frente a Central Córdoba de Santiago del Estero y finalmente contra Gimnasia y Esgrima La Plata en el clásico platense, donde Tiago Palacios marcó el gol que depositó al Pincha en la definición del torneo.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente a Estudiantes. Desde la llegada de Gustavo Costas a Racing, el Pincha le ganó tres partidos, empató uno y nunca perdió contra la Academia. Este dato representa un desafío adicional para el conjunto de Avellaneda, que buscará romper esa racha en el partido más importante del año.

Formaciones probables de Racing y Estudiantes de La Plata

El técnico de Racing, Gustavo Costas, recupera dos piezas fundamentales para la final. Santiago Sosa y Gastón Martirena, ambos expulsados en los cuartos de final ante Tigre, estarán a disposición. Con el regreso de Sosa en lugar de Marco Di Césare, la Academia volvería al esquema 4-3-3, con el capitán como volante más retrasado y Juan Nardoni junto a Agustín Almendra como internos.

La principal duda en Racing pasa por el lateral derecho. En la última práctica de fútbol, Facundo Mura se mantuvo en el once titular relegando al uruguayo Martirena al banco. Mura ofrece mayor solidez defensiva para contener a Edwin Cetré, el extremo más peligroso de Estudiantes. En ataque, Santiago Solari y el colombiano Duván Vergara acompañarán por las bandas a Adrián "Maravilla" Martínez, quien se reencontró con el gol en el mejor momento posible.

En Estudiantes, Eduardo Domínguez recupera a Guido Carrillo, quien regresará tras cumplir cuatro partidos de suspensión por un codazo sobre Joaquín Laso de Tigre. El experimentado jugador reemplazaría a Lucas Alario en la delantera, aportando su físico y experiencia en partidos decisivos.

La principal incógnita en el Pincha pasa por Gabriel Neves. El uruguayo, quien jugó su último partido frente a Boca por la fecha 14 y sufrió un desgarro en el sóleo de su pierna izquierda días más tarde, lleva más de un mes de recuperación. Si no llegara en condiciones, Ezequiel Piovi mantendría su lugar en el mediocampo. Domínguez evaluará su evolución hasta último momento.

Probable formación de Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara.

Probable formación de Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi o Gabriel Neves, Cristián Medina; Tiago Palacios, Edwin Cetré, Guido Carrillo.

Racing vs Estudiantes de La Plata: Ficha técnica