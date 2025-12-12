ALERTA por calor: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, viernes 12 de diciembre de 2025

Santa Fe y Rosario amanecen este viernes 12 de diciembre bajo un mismo denominador común: calor extremo, humedad en alza y un combo meteorológico que vuelve a prender las alarmas en plena transición hacia el verano.

Mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostiene que no hay alertas oficiales por tormentas para hoy, sí se monitorea la continuidad de una masa de aire cálido que viene dominando el centro del país durante toda la semana.

En ese sentido, el organismo climático advierte por las temperaturas elevadas, que pueden generar impacto en centros urbanos densamente poblados. Sin lluvias a la vista durante este viernes, el alivio recién podría aparecer hacia el domingo, cuando aumente la inestabilidad.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este viernes

El pronóstico para la ciudad de la bandera marca un máximo de 35° y un mínimo de 22°:

La mañana comienza con cielo parcialmente nublado, sin chances de lluvia.

Por la tarde, el termómetro trepa a 35° , con ambiente pesado y visibilidad buena.

, con ambiente pesado y visibilidad buena. Hacia la noche, la temperatura desciende a 29°, todavía sin precipitaciones.

Pronóstico de Santa Fe.

El sábado 13 mantendrá la tendencia, con máxima de 34° y mínima de 22°, mientras que el domingo 14 llega la inestabilidad: probabilidad de lluvias del 10 al 40%, máxima de 27° y descenso marcado hacia la noche.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este viernes

En la capital provincial, el viernes se presenta apenas más moderado que en Rosario, pero igual sofocante: máxima de 33°, mínima de 22° y 0% de probabilidad de lluvia durante toda la jornada.

La mañana arranca cálida (22°) y con nubosidad variable.

y con nubosidad variable. Por la tarde, el termómetro alcanza los 33° , con vientos leves.

, con vientos leves. A la noche baja a 27°, pero sin alivio real.

Pronóstico de Rosario.

El sábado 13 repite el esquema, con 33° de máxima, mientras que el domingo 14 aparece como el día clave: tormentas aisladas y chaparrones entre el 10% y el 40%, más un descenso a 20° hacia la noche.

Pronóstico extendido en Santa Fe y Rosario: ¿cuándo llega el alivio?

Ambas ciudades comparten un mismo patrón: calor extremo hoy y mañana, con un respiro recién el domingo gracias al ingreso de humedad inestable y un leve descenso térmico, anticipó el SMN.

Las recomendaciones del SMN para el calor sofocante del viernes