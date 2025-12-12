Mediocampista colombiano Benedetti finaliza contrato con Mazatlán de México

CIUDAD DE MÉXICO, 11 dic - El mediocampista colombiano Nicolás Benedetti quedó fuera del club Mazatlán debido a que no decidió renovar su contrato, informó el jueves el equipo del fútbol mexicano.

El jugador de 28 años llegó a Mazatlán en 2021 tras haber militado con América desde 2019.

"Nicolás Benedetti ha decidido no renovar su contrato con nuestro equipo, finalizando así su ciclo como jugador cañonero. Agradecemos profundamente su entrega, profesionalismo y el compromiso mostrado durante todo el tiempo que defendió con orgullo la camiseta morada", informó Mazatlán en un comunicado.

Con Mazatlán, Benedetti disputó 92 partidos en los que registró 18 goles y 16 asistencias.

Debutó en el 2015 con Deportivo Cali, donde fue campeón goleador de la Copa Sudamericana en 2018. Con el club colombiano anotó 26 goles en 149 partidos.

"Ha llegado el momento de decir adiós, pero agradezco a la vida y a Dios por permitirme venir a este lugar. Mazatlán, siempre te llevaré en mi corazón, me voy orgulloso de haber portado tus colores, gracias por abrirme las puertas a mí y a mi familia, me voy con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí en cada momento, a la afición gracias por tanto, me sentí identificado siempre con ustedes que nunca dejaron de demostrar su cariño incondicional. SIMPLEMENTE GRACIAS", publicó Benedetti en Instagram.

Reportes de prensa informan que el próximo club de Benedetti será Las Palmas de la segunda división de España.

Con información de Reuters