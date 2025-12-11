Las negociaciones de libre comercio entre EAU y la UE avanzan rápido, según ministra de EAU

FOTO DE ARCHIVO. La embajadora de los Emiratos Árabes Unidos ante la ONU, Lana Nusseibeh, habla durante una sesión en la Cumbre Mundial de Gobiernos, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Las conversaciones sobre libre comercio entre Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea avanzan rápidamente, según dijo el jueves la ministra de Estado de EAU, Lana Nuseibeh, en una reunión informativa con un comisario de la UE.

La UE y EAU iniciaron las conversaciones a principios de este año, centrándose en el comercio de bienes y servicios, la inversión y la profundización de la cooperación en sectores estratégicos, como las energías renovables, el hidrógeno verde y las materias primas críticas, según dijo la UE en abril.

Según Nuseibeh, la cuarta ronda de conversaciones se celebrará esta semana en EAU y la quinta está prevista para principios del año que viene.

"Estamos manteniendo conversaciones muy productivas", dijo.

La UE es el segundo socio comercial de EAU con un 8,3% del comercio total no petrolero del país.

El rico país del golfo Pérsico es también el mayor destino de las exportaciones y socio inversor de la UE en Oriente Próximo y el norte de África, según la agencia estatal de noticias de EAU.

Con información de Reuters