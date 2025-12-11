Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 11 de diciembre 2025

Diciembre llegó con una batería de promociones que ya se convirtió en un clásico bonaerense: son los descuentos de Cuenta DNI. La billetera del Banco Provincia desplegó un esquema de rebajas pensado para las compras de fin de año, un terreno donde cada punto cuenta. En un contexto económico que obliga a revisar cada ticket, estas promociones funcionan como un alivio concreto e impulsan el consumo en rubros esenciales.

Mientras los supermercados aplican descuentos durante los siete días de la semana y las ferias bonaerenses mantienen su histórico 40% de rebaja, el jueves trae beneficios específicos que conviene mirar de cerca: desde farmacias sin tope hasta cuotas sin interés para renovar la casa.

Qué descuentos de Cuenta DNI hay hoy, jueves 11

Farmacias y perfumerías

10% de descuento, sin tope, en comercios adheridos.

Una ventaja ideal para compras de cuidado personal, medicamentos habituales o regalos de fin de año.

Comercios de cercanía (no alimentos)

Tres cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Provincia vinculadas a la app.

Este beneficio corre todos los días, pero los jueves suma el plus de que se combina con otras promociones vigentes.

Gimnasio Dow Center – I Feel Good Gym (Bahía Blanca)

20% de reintegro jueves, viernes y sábado, con un tope gigante de $30.000.

No aplica a clientes con deudas atrasadas.

Chango Más

15% de descuento los días jueves, viernes y sábado, sin tope y con rebaja directa en caja.

Una de las promos más agresivas del segmento supermercados.

Otros beneficios de diciembre que siguen activos esta semana

Si bien el jueves está cargado de promos específicas, otras continúan vigentes y pueden combinarse de acuerdo a la planificación de compras:

Comercios de cercanía

20% de descuento los viernes, tope $4.000 por día.

Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento todos los días, tope semanal de $6.000.

Universidades

40% de descuento en comercios adheridos de instituciones bonaerenses, tope semanal de $6.000.

Librerías

10% lunes y martes, sin tope.

Supermercados

Promos vigentes toda la semana según cada cadena adherida.

Carnicerías, granjas y pescaderías

Promo especial el sábado 20, con 35% de descuento y un nuevo tope ampliado de $7.000.

Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años

30% el sábado 13 y domingo 14, tope de $8.000.

Hogar y tecnología: las ofertas sin tope que siguen hoy

Para quienes están pensando en renovar o adelantar compras antes de las fiestas, estas dos promos se mantienen activas: