El Gobierno Nacional oficializó este martes la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso que se desarrollarán entre el 10 y el 30 de diciembre y definió un temario con seis proyectos de ley clave que abarcan cuestiones fiscales, laborales, penales y ambientales.

En línea con lo publicado en el Boletín Oficial mediante el Decreto 865/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el Ejecutivo dispuso que ambas cámaras del Congreso sesionen en forma extraordinaria durante las últimas semanas del año. La decisión busca acelerar el tratamiento de iniciativas consideradas estratégicas para la segunda etapa de la gestión.

El temario incluye, en primer lugar, el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026, que el Gobierno pretende aprobar como señal de orden fiscal hacia los mercados y como base de su programa económico. Además, se incorporó el Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, junto con el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, dos iniciativas que apuntan a reforzar la disciplina tributaria y monetaria en un contexto de ajuste.

Por otra parte, el Ejecutivo anunció el envío de un Proyecto de Ley de Modernización Laboral, con el objetivo de actualizar las normas de empleo y flexibilizar las relaciones de trabajo. En paralelo, se prevé una Reforma del Código Penal, que busca adecuar la legislación a nuevas demandas sociales y de seguridad. Finalmente, se incluyó la modificación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639), con el propósito de redefinir el marco de protección ambiental.

Desde la Casa Rosada definieron el paquete como parte del “avance irrefrenable hacia la prosperidad”, en una señal de que el Ejecutivo intentará acelerar su agenda legislativa antes de fin de año. El objetivo del oficialismo es tratar en diciembre el Presupuesto y la reforma del Código Penal, mientras para febrero quedarían las reformas laboral y tributaria, así como también la ley de Glaciares.

Los interlocutores con el Congreso son el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con intervención del ministro del Interior, Diego Santilli. Bullrich ya inició algunos intercambios y Menem deberá replicar esa lógica luego de haber conquistado la primera minoría legislativa en la Cámara baja con 95 legisladores.

Una tarea similar lleva adelante realiza Adorni, escoltado por Santilli en los contactos con los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, con la intención de sumar voluntades legislativas para sancionar las reformas de segunda generación que diseñó Milei.

El Gobierno buscará aprobar además en las sesiones extraordinarias el proyecto de “Inocencia Fiscal”, que busca dar certeza a los personas para que blanqueen el dinero no declarado en la económica real. La iniciativa, que se tratará al mismo tiempo que el Presupuesto, fue girada a la Cámara de Diputados en junio pero el oficialismo nunca la había puesto en tratamiento. Ahora, con la nueva conformación del cuerpo, busca aprobar lo antes posible el proyecto para incentivar el uso del dinero “guardado” en el colchón.

Si bien la prioridad es la sanción del proyecto de Presupuesto, La Libertad Avanza (LLA) también quiere incluir el debate de este proyecto que es clave para que se pueda utilizar ese dinero no registrado en la economía real, sin sufrir persecuciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Uno por uno: los proyectos que presentó Milei a extraordinarias

El gobierno de Milei presentó seis proyectos para que el parlamento nacional los incluya en las sesiones extraordinarias, donde se tratarán reformas en el régimen laboral, fiscal, penal y ambiental a partir del 10 de diciembre.

Las iniciativas del oficialismo incluyen el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026, con el que el gobierno libertario prevé consolidar el “equilibrio fiscal” como piedra angular del plan económico. El norte del Ejecutivo es que el Estado no dependa de la emisión monetaria o el financiamiento del Banco Central. La propuesta prevé asignaciones para gasto social, salud, jubilaciones, educación, además de partidas específicas para seguridad y defensa.

A través del decreto emitido hoy el gobierno de Milei presentó también el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que forma parte del paquete de “reformas estructurales” que el Ejecutivo pretende aprobar. Según los documentos oficiales, busca introducir un régimen de “declaración jurada simplificada” lo que implicaría cambios en la forma de declarar impuestos. Ese régimen podría redefinir obligaciones impositivas, aunque los detalles: beneficiarios, alcance, requisitos, todavía no fueron difundidos públicamente.

El proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria busca blindar las cuentas públicas: su objetivo es fijar reglas para evitar desequilibrios fiscales, controlar el gasto y evitar la financiación vía emisión monetaria o endeudamiento irresponsable. Según la presentación oficial, prevé asegurar que los gastos públicos estén “anclados a los ingresos”, proveyendo una suerte de “regla de oro” fiscal.

Uno de las iniciativas que, seguramente, será de las más debatidas es el proyecto ley de Modernización Laboral. De acuerdo a la explicación que dio el oficialismo, la reforma tiene como finalidad modificar normas laborales, convenios colectivos, indemnizaciones y regulaciones de empleo, en línea con lo que el Gobierno ya anticipó como “simplificación y desregulación laboral”.

También se encuentra en el temario de extraordinarias la reforma del Código Penal que diagramó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El plan oficial de reforma del Código Penal incluye el agravamiento de penas, la ampliación de delitos considerados imprescriptibles (por ejemplo homicidio, abuso sexual, trata de personas, narcotráfico) y restricciones más severas para la liberación anticipada. También se plantea actualizar las normas para acelerar el sistema acusatorio, con procedimientos más rápidos y con un enfoque más duro en delitos graves.

Por último, el Ejecutivo liberal envió además la adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que establece una revisión del régimen ambiental vigente para glaciares y áreas periglaciares. Según lo anunciado, buscaría flexibilizar las regulaciones actuales, aunque los detalles del alcance aún no se conocen públicamente.